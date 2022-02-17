《老物件情懷》充氣人偶

企鵝形狀的乳膠不倒翁。

家裡有一個收藏玩具的大櫃子，由便宜的玻璃彈珠到昂貴的遙控汽車 都有，林林總總、琳瑯滿目。其中一個玩具是企鵝形狀的乳膠不倒翁，看見它，當年買這玩具的情境彷彿在眼前重現。

一個周末，我們到住家附近的百貨商場逛街，在玩具部門，我見到這企鵝形狀的乳膠不倒翁，記起自己小時候也曾擁有一個肥肥胖 胖的瓷玩偶；當年我曾想盡辦法試著把它橫躺豎臥，它搖搖晃晃後又頑強地站了起來。母親見到，笑著說：「傻孩子，它叫不倒翁，怎會倒呢？」那是我第一次聽到不倒翁這名稱。也許是童年的回憶驅使我，雖然這隻企鵝不比其它玩具突出，我還是買了。

踏出百貨商場，孩子突然驚訝地指著門口說：「你們看，它倒下了。」我循著他的手勢方向瞧去，原來他是指擺在商場門口那個廣告用的充氣人偶。我記得剛才進門時，那充氣人偶迎風招展、手舞足蹈、好不神氣。可能是底部的電動打氣機出了毛病而停止灌氣，它萎縮成一團癱瘓在地上。

回到家裡，孩子迫不及待地坐在客廳地板上埋頭擺弄企鵝，他似乎也和我當年一樣疑惑，為何企鵝總是站著推不倒。我告訴他：「這玩具叫不倒翁，為什麼不倒？你將來長大後讀書就明白了。」他似懂非懂地點了點頭。我說：「我們要學這不倒翁一樣，在逆境中百折不撓、站穩腳步。」孩子滿頭霧水地望著我，我只得解說得淺白些：「也就是說，像它一樣跌倒時，會努力自己站起來。」

我又補充說：「你還記得商場門口的充氣人偶嗎？它全依賴打氣機不斷地灌進空氣才能站起來，沒有了空氣，它就成為一無所是的廢物。」這回孩子立刻領會到我的用意：「我明白了，要靠別人是不好的。」可惜我當年忽略了充氣人偶值得借鏡的一面。其實，不倒翁的「永不言棄、自強不息」固然好，但充氣人偶的「能屈能伸、靈活變通」也是處世的一個選項。