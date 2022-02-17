乒乓球夢之隊
乒乓球是中國的國球，幾乎人人都會拿起板甩兩下，實因簡單易行。兒時我和鄰居的孩子們會把一塊洗衣板擱在後弄堂的井口上，中間擺上兩塊磚，再擱一竹竿，一個簡易乒乓桌就初具規模了。
我們都憧憬著能做未來的容國團，踴躍揮拍上陣，不玩得滿頭大汗絕不言棄。玩者一多，還需排隊上場，輸六分就走人；買不起紅雙喜牌的乒乓板，我們就到外灘附近的中央商場淘寶，買處理過的橡皮板或木殼板。
進入上海中學讀書後，也許因一心向學無暇它顧，加上文化大革命狂潮，那幾年幾乎沒摸乒板。直到一九六八年被分配到只有四百多人的色織染紗一廠當學徒，才驀然發現又有了閒暇和逸情，於是重拾舊好，下班後纏著其他球迷一起廝殺。我因有拚命三郎的韌勁，角度再刁鑽的來球也會捨命撲過去搶救，因而得到「牛皮糖」美稱。
兩年後我因會搖筆桿而被借調到廠政宣組，大小算個幹部，便利用新晉身分把幾個愛打球的難兄難弟收編起來，組成山寨乒乓隊。那年月業餘生活枯燥至極，所以乒乓隊大旗一展，那些悶得慌又身懷絕技的青工紛來投奔。我們擇優錄取，立馬拉起一支「總共才有十幾個人和七、八條槍」的隊伍。
既成軍就該嚴格治軍，於是我們每天都煞有介事地訓練打球，以示不再是野路子，漸獲廠方承認。我審時度勢，向廠工會提出買新球桌的要求，經過一再申請和催促，一張嶄新的蝴蝶牌新桌終於運到廠裡，鳥槍換了炮。我們把新桌擺到食堂的空地上，又請電工在屋頂上安裝兩個大支光吊燈，馬上讓人生出全新乒乓館的感覺。
養兵千日終得用，我開始與周圍工廠聯繫，互相邀請友誼賽。正好徐匯區工人文化宮也發來通知，要舉辦廠際聯賽，結果我廠新開張的「乒乓館」裡戰火紛飛，硝煙不散。凡有比賽的日子，我必在廠門口貼出海報大造聲勢，當時許多下班工人都來觀看，食堂裡擊球聲和叫好聲紛雜，熱火朝天，一紗廠乒乓隊漸漸在周邊割據的群雄裡打出名氣。
人怕出名，一些隊員開始抱怨沒有運動服不成體統。我需拉攏手下，便得寸進尺地要求工會購買制服，幸好廠工會主席能順應民意，大筆一揮恩准。我趕緊去徐家匯的中百六店購買了十套天藍色腈綸線衫和線褲，還送去印刷廠印上一紗廠乒隊字樣。分發下去後，眾將士穿了果然愈加威風凜凜。
可惜，講好了只在賽時穿，部分隊員卻明顯違約，下班後仍穿在身上回家，藍色的大翻領清晰可見，被財務科告狀到工會。我只好把隊員的衣服收回，以後只在比賽前才發下，賽後即上繳，免得惹是生非。
有個姓宋的隊員是比我們早進廠的技校畢業生，他的球藝絕對首屈一指，拉得一手漂亮的弧圈球，球一落桌面馬上會飄忽跳開，極難接應。我聽說他的家庭出身不好，屬可教子女。但我心裡清楚，打球和家庭出身有幾毛的關係？所以每次比賽我必讓他挑大梁，排在團體賽中最關鍵位置出場。也許是同病相憐，宋屢次同我講到當時國家隊的李振恃，說李因家庭出身黑鍋，起初連上海隊都不敢收留，只能長期打郵電隊，後來靠解放軍隊不拘一格地任用，才最終出道。
隊裡有名年齡較大的老李，是所謂臨時工，即被錄用的原閒散人員，沒有正式工人待遇。我不認為這妨礙他成為戰將，何況他見多識廣，能熱心幫大家出謀畫策，難能可貴。他生就一張圓臉，戴一副深色眼鏡，頗像電影「青松嶺」裡專搞投機倒把的車把式錢廣，所以大家都戲稱他「老錢大哥」。
我們有時會一起去體育館實地看比賽，其時離我廠較近的是陝西南路上的盧灣體育館。該館靠近淮海中路，受街面局限，場地並不寬暢，只三面有階梯式的座位。有一次去看全國乒乓聯賽，那時沒有電子記分牌，全靠坐在中間裁判桌上的人用手翻動桌上的鐵皮比分牌來顯示戰績。還有一次是看體操比賽，一進場就看到身穿緊身衣的女子運動員在墊子上跳躍翻騰做熱身準備。賽前喇叭裡播出的一條規則居然是「不准使用望遠鏡觀看比賽」，放到今天只能令人啞然失笑。
我廠乒乓球夢之隊在文革動亂年代應運而生，掙扎走過數年光輝歷程，雖未在重大比賽中捧杯得冠，卻為發展體育運動和豐富業餘生活釋放了正能量，還加強了我們一幫狐群「球」友的友誼，誠為幸事。
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