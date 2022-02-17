乒乓球是中國的國球，幾乎人人都會拿起板甩兩下，實因簡單易行。兒時我和鄰居的孩子們會把一塊洗衣板擱在後弄堂的井口上，中間擺上兩塊磚，再擱一竹竿，一個簡易乒乓桌就初具規模了。

我們都憧憬著能做未來的容國團，踴躍揮拍上陣，不玩得滿頭大汗絕不言棄。玩者一多，還需排隊上場，輸六分就走人；買不起紅雙喜牌的乒乓板，我們就到外灘附近的中央商場淘寶，買處理過的橡皮板或木殼板。

進入上海中學讀書後，也許因一心向學無暇它顧，加上文化大革命狂潮，那幾年幾乎沒摸乒板。直到一九六八年被分配到只有四百多人的色織染紗一廠當學徒，才驀然發現又有了閒暇和逸情，於是重拾舊好，下班後纏著其他球迷一起廝殺。我因有拚命三郎的韌勁，角度再刁鑽的來球也會捨命撲過去搶救，因而得到「牛皮糖」美稱。

兩年後我因會搖筆桿而被借調到廠政宣組，大小算個幹部，便利用新晉身分把幾個愛打球的難兄難弟收編起來，組成山寨乒乓隊。那年月業餘生活枯燥至極，所以乒乓隊大旗一展，那些悶得慌又身懷絕技的青工紛來投奔。我們擇優錄取，立馬拉起一支「總共才有十幾個人和七、八條槍」的隊伍。

既成軍就該嚴格治軍，於是我們每天都煞有介事地訓練打球，以示不再是野路子，漸獲廠方承認。我審時度勢，向廠工會提出買新球桌的要求，經過一再申請和催促，一張嶄新的蝴蝶牌新桌終於運到廠裡，鳥槍換了炮。我們把新桌擺到食堂的空地上，又請電工在屋頂上安裝兩個大支光吊燈，馬上讓人生出全新乒乓館的感覺。

養兵千日終得用，我開始與周圍工廠聯繫，互相邀請友誼賽。正好徐匯區工人文化宮也發來通知，要舉辦廠際聯賽，結果我廠新開張的「乒乓館」裡戰火紛飛，硝煙不散。凡有比賽的日子，我必在廠門口貼出海報大造聲勢，當時許多下班工人都來觀看，食堂裡擊球聲和叫好聲紛雜，熱火朝天，一紗廠乒乓隊漸漸在周邊割據的群雄裡打出名氣。

人怕出名，一些隊員開始抱怨沒有運動服不成體統。我需拉攏手下，便得寸進尺地要求工會購買制服，幸好廠工會主席能順應民意，大筆一揮恩准。我趕緊去徐家匯的中百六店購買了十套天藍色腈綸線衫和線褲，還送去印刷廠印上一紗廠乒隊字樣。分發下去後，眾將士穿了果然愈加威風凜凜。

可惜，講好了只在賽時穿，部分隊員卻明顯違約，下班後仍穿在身上回家，藍色的大翻領清晰可見，被財務科告狀到工會。我只好把隊員的衣服收回，以後只在比賽前才發下，賽後即上繳，免得惹是生非。

有個姓宋的隊員是比我們早進廠的技校畢業生，他的球藝絕對首屈一指，拉得一手漂亮的弧圈球，球一落桌面馬上會飄忽跳開，極難接應。我聽說他的家庭出身不好，屬可教子女。但我心裡清楚，打球和家庭出身有幾毛的關係？所以每次比賽我必讓他挑大梁，排在團體賽中最關鍵位置出場。也許是同病相憐，宋屢次同我講到當時國家隊的李振恃，說李因家庭出身黑鍋，起初連上海隊都不敢收留，只能長期打郵電隊，後來靠解放軍 隊不拘一格地任用，才最終出道。

隊裡有名年齡較大的老李，是所謂臨時工，即被錄用的原閒散人員，沒有正式工人待遇。我不認為這妨礙他成為戰將，何況他見多識廣，能熱心幫大家出謀畫策，難能可貴。他生就一張圓臉，戴一副深色眼鏡，頗像電影 「青松嶺」裡專搞投機倒把的車把式錢廣，所以大家都戲稱他「老錢大哥」。

我們有時會一起去體育館實地看比賽，其時離我廠較近的是陝西南路上的盧灣體育館。該館靠近淮海中路，受街面局限，場地並不寬暢，只三面有階梯式的座位。有一次去看全國乒乓聯賽，那時沒有電子記分牌，全靠坐在中間裁判桌上的人用手翻動桌上的鐵皮比分牌來顯示戰績。還有一次是看體操比賽，一進場就看到身穿緊身衣的女子運動員 在墊子上跳躍翻騰做熱身準備。賽前喇叭裡播出的一條規則居然是「不准使用望遠鏡觀看比賽」，放到今天只能令人啞然失笑。

我廠乒乓球夢之隊在文革動亂年代應運而生，掙扎走過數年光輝歷程，雖未在重大比賽中捧杯得冠，卻為發展體育運動和豐富業餘生活釋放了正能量，還加強了我們一幫狐群「球」友的友誼，誠為幸事。