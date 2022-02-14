《我吃了那男孩一整年的早餐》是一齣浪漫的愛情劇，背景是中學時候，男女之間單純的愛意，男生默默地為女生送上了全年的早餐，這樣的守候，在21世紀彷彿是不應該存在，看似簡單的劇情，卻能夠觸動現代人的心靈，其實也是作者精心計算，要是把「男生」改為「男人」，「早餐」改為「晚餐」，那感覺就會截然不同。

首先是早餐，直到小學畢業，媽媽都肩負起準備早餐的任務，你可以想像頭戴小黃帽、背著紅色書包的小孩，在家吃過一份三明治加鮮奶後，在門前跟媽媽揮手說句：「我上學了」，這時候的早餐，象徵了母親的關懷。

到出來工作，在職場上衝刺，那會有閒暇吃早餐？可能是一個麵包，更重要是杯提神咖啡 ，麵包只是補充一夜的空虛，而咖啡則是榨取僅有的精神去應付繁瑣的會議，這時候如果有男生為你準備早餐，你可能會認為他不思進取。

唯有在中學階段，家庭的照顧減少了，在團隊中尋找自己的角色，同時也想有個人，可以送上依靠，那怕只是一頓簡單的早餐。

還是睡眼惺忪的早上，腦海裡一片空白，想起的通常就是最習慣的，所以早餐往往是千篇一律，而學校小食部提供的早餐會比想像的更差，要是有人願意花上心思，細察你的口味，每天奉上不同的早餐，星期一需要提神的咖啡配搭牛乳炒蛋，星期二可以清淡點的皮蛋粥配蘿蔔糕，星期三是希臘優格配草莓，星期四是蝦餃配叉燒腸粉，到星期五想輕奢華點，要Dallayou的杏仁牛角包，甜香中加一杯拉花咖啡，獎賞這星期的學習。要是有人默默為你奉上一年豐富多樣的早餐，浪漫的是那份耐性和心思。

至於晚餐，本身是有功能性的，無論是家人、朋友、情人，都是想藉著晚餐聯繫感情，增進好感。

男生相約女生到法國餐廳，典雅的爵士樂 加上柔和的燈光，還有紅酒佳餚，浸潤在浪漫的氣氛之中，餐後會去纏綿繾綣，還是目送回家，就得看看運氣了。

但所謂的浪漫是用金錢購買回來的，名貴但不耐看，所以電影 名稱若改為《我吃了那男人一頓晚餐》，會是多麼的掃興。