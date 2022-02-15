這是一九六七、六八年家鄉的真事，也是奇事。那年我十八歲，在村裡務農，親歷此事。老家村子位於福州城下南門外，隔條運河，北邊百米開外就是市政府，當年稱市革命委員會。話說六八年春節剛過，村裡傳開：村人鄭某瘋了。

鄭某那時三十多歲，是隊辦角梳廠工人。他先是坐在自家門口，無論有人無人，都像演講般滔滔不絕，連說三天，但說的話誰也聽不懂。村裡文化人不少，有留英留美留法的教授、醫生也都說聽不懂。三天後，他開口表示自己可以給人看病。消息傳開，真也有人上門求醫，不知效果怎樣。但鄭某竟神奇般消失，家人也不知他去哪了。

半年後，鄭某又現身村裡。此時的鄭某不同凡響，頭髮梳得極整齊，身著一套體面、布料高級的中山裝，胸袋插二支高檔鋼筆，足間皮鞋光亮。

據他自言，這半年他被人接到外地行醫，人們傳言他賺了幾萬，甚至十幾萬。不得了，在六八、六九年，這是什麼概念，幾萬不亞於如今的上億元。看他的行頭和回家後家裡的變化，又覺得不是假話。

回村裡時，他身邊已簇擁著一堆人，不是本村人，都是不認識的外人。他們都自稱是病人或護送的家屬，追著他來看病。後來還真像那麼一回事，村裡不認識的人來了一波又一波，也有抬著擔架送病人來的；時不時有人放鞭炮送錦旗到他家，說是神醫救人。

你說是托嗎？當年這詞還沒出現，而且有不少鄰村鄰鄉的人，托村裡的親朋引見鄭某給自家人看病。

我們村莊出了一個神醫的事，一時瘋傳全市，福州城裡有不少大醫院的重病疑難病者為之一空，驚動了不少醫院領導專家來村裡看個究竟。甚至有幾個女人，還有十八歲的姑娘，追著要嫁鄭某，不過鄭某的老婆在村裡務農，打死也不離婚。

六八、六九年時，文革初期的動蕩如造反和保皇二派對立武戰已平息，地方上都實行軍管。這種類似於封建迷信的「神醫」怎能見容於當局，於是公社的軍代表奉上級的命令，派民兵把鄭某押送到福州遠郊山區軟禁起來。

那眾多來村求醫的人看到神醫不見了，紛紛四下打聽，聽說是被當局關起來，大家都鬧了起來。

村裡貼出不少大字報，都是那些看過病的人，說是原先病情如何如何，神醫看後好了或病痛輕了許多。

那時，大學中學都還停課，許多工廠企業也處於停工半停工的狀態。許多人自發組織起來到離村不遠的市委請願，跟著看熱鬧的人也不少。聲勢一時浩大，市委、軍管委員會和公安 局也拿這些人沒辦法，敢去請願的都是成分好的工人農民。

看著事態鬧大，民情洶洶，也許確是特異功能，那時還沒這麼一說，但的確有不少病例痊癒或者好轉。

市委和軍管委員會研究決定開放試診，由當地公社的軍管會和公社幹部，還有政府有關部門和市裡醫院的中西醫專家，組成醫療監察小組。公社派出民兵，村裡也派出社員參與維持紀律。

試診的地點設在村裡一大戶人家有三廳兩天井的舊宅。消息傳出，村裡頓時熱鬧擁擠起來，各式各樣的病人蜂擁而來，市裡幾家大醫院重症病人幾乎都出院到村裡看神醫。親友陪來的，擔架抬來的，坐小板車推來的；有的哭笑不止，有的渾身長瘤，偏癱的，眼瞎的……。看診的隊伍排滿了大宅門前的小巷，延伸到村口。

各種各樣奇形怪病，試診那幾天，我都見了個夠。我也被隊裡派出來協助排隊、發放號碼，有的病人為了得到前面的號碼，紛找熟人與我們通融，還塞錢給我們。

當鄭某現身時，久候的人群「嘩」地簇擁而上，有的人拖著鄭某的手，求告神醫看病，求鄭某摸自己幾下。也有人跪下，大叫「活菩薩救救命」，派送的民兵和我們好不容易推開人群，讓鄭某進了大宅。

大宅的大廳上已擺開幾條大長桌，公社軍管會軍代表和公社幹部、市裡有關部門來人，還有醫院的中西醫專家圍坐著。鄭某看病很簡單，看看患者，問問病痛，切切脈，看看舌頭，有時翻看一下眼睛，在身上背上按按，接著從桌上抓取兩、三包已配好的草藥，收三角錢診費就結束了。

中醫看病切脈定是在手腕肘處，不會在背上。所以福州方言形容某人處事不得要領、胡來，稱之為「背上摸脈」。

而鄭某看病還真的有「背上摸脈」這一舉：他叉開手掌在某些病人背部左右上下、量來量去，再按按壓壓。

➤➤➤文革中的「神醫」（上）