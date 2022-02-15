《老物件情懷》忘年交

大清雍正年製的粉彩蓋碗。

來美國三十年間經過了多次搬家，每次都免不了吐故納新，來時攜帶的兩大箱行李已難覓蹤影，唯有一套清雍正年製的粉彩蓋碗始終不離不棄，被精心呵護著。

睹物思人，每次見到它，蓋碗的主人吳慧鶯老師和她的先生、我們稱他為「伯伯」的音容笑貌，就會浮現在眼前。我們之間交往的點點滴滴便會湧入腦海，揮之不去。

吳老師是吾妻念小學時的數學老師，由於沒有生育，所以對品學兼優、而父母又不在身邊的她關愛有加，周末經常邀請她到寓所做客，並獲得熱情款待，這樣的關係從未間斷。

婚後我也成了吳老師家的常客，跟伯伯非常投緣，談文學名著、古典音樂和他鍾愛的攝影 。在他儒雅而睿智的談吐中我如沐春風，受益匪淺；我第一次在他嘴裡聽說了「忘年交」的稱謂。

聽說我們獲得了留美簽證 後，他們非常高興並為我們餞行。那天伯伯西裝革履，吳老師還化了淡妝，飯後請我們到他們家小坐；伯伯拿出了他心愛的萊卡相機為我們留下了難忘的瞬間。臨別時伯伯從箱子裡取出祖傳的瓷器蓋碗，送到我的手裡，叮嚀說：孤身在外不容易，實在需要時可能還可以換點錢救救急。這一突如其來的舉動讓我一時語塞。

來美三十年，即使遇到再艱難的時候，我也從未動過拿蓋碗換錢的念頭。在我心中它是無價的，滿載著沉甸甸的友情。