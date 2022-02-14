《老照片說故事》升學班導師之回憶

興南國校，前排左六為女校長，後排左三為筆者。

國校教師檢考及格後，我回母校任教一年，因與當時台北縣一名鄉長同為網球愛好者，由他的推薦，於一九六二年縣府指名將我從彰化調到該鄉一所設立沒幾年的興南國校。女校長是江蘇人，全校二十幾名教師中只有七名男教師，且幾乎全是四、五十歲、甚至是已快退休 的軍轉教之教師；女校長接任後，正苦於沒有一名本省籍的年輕男教師可擔綱五、六年級升學班的級任導師。

因該鄉與台北市僅一河之隔，升學考試 多半以台北市公立初中為第一志願，競爭之激烈，以致北市與鄰近各地小學的補習更加猖獗。我躬逢其盛，自然也同流於這股「惡性補習」洪流之中，只有十一、二歲的孩童為了升學考試，夙夜匪懈加入補習；在社會輿論大加撻伐下，全台所有高年級升學班的級任導師還落個「摧殘民族幼苗的劊子手」的罵名，替教育 制度背十字架。

雖然教育當局三令五申，不得將五、六年級編成升學班與不升學班（放牛班），學生不得早於七時半前到校，放學後不得留校補習，嚴禁學生帶出版商印行的「大全科」等參考書到校，嚴禁使用書商編印的國語、數學等科的試卷。但言者諄諄，聽著藐藐，從未聽過有哪個學校被查獲而受懲。

既負重任教升學班，我規定學生七時十分到校，在師生升旗典禮前，還睡眼惺忪的學生已被額外上了一小時的課，放學後又追加補習兩小時。雖然教育當局嚴禁體罰，很多家長卻要求老師，如果孩子成績退步，儘管「修理」。為讓學生能考入省立初中，適度的體罰免不了，皮肉之痛是要學生牢記作答時，在不應該疏失的地方若答錯，有可能只差一分就名落孫山。除了啟發式教學外，老師講、學生聽的「填鴨式」教學也是教學方法之一，學生生吞活剝，鮮少思考。為了應付多變的聯考試題，同時採用多家書商印行的試卷，每天反覆考試，訂正後再考同一單元、另家書商之試卷，考得學生昏頭轉向。

每當發回考卷時，只見女生猛搓手掌讓手心發熱，以備打手心時減少疼痛；有些男生在長褲內墊上抹布，一鞭打下，聲音不對。本想饒過，「老師，他屁股墊抹布」，有學生檢舉，只好多打一下。在全班幸災樂禍、哄堂大笑中，緊張氣氛反倒變輕鬆了。

好不容易上完課外兩節，學生迫不及待地收拾書包準備回家。「今天回家作業是某一課的課文抄一遍，生字新詞各抄三遍，放在講桌上的國語、數學各取一份試卷就可回家」，話才說完，有學生抱怨，「老師功課太多做不完啦，今晚我們不要睡覺了」。抱怨有理，那就只做講桌上的兩份試卷好了，頓時歡呼聲響徹整個教室。

夜幕低垂下，學生緊張的一天結束了。我看著他們拖著疲憊的身軀回家，日復一日；原本的歡樂童年離他們竟是那麼遙遠，我心中不禁一陣心酸。