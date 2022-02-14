有一天，我的鄰居老王主動跟我說，「你的朋友小張人不錯，我想介紹我的小姨給他，他會喜歡嗎？」那時正值文革發生後期，市面安定多了，千松也正想談戀愛。很快，老王就安排他們見面認識。女方有點胖，但千松不介意，他們很快去壓馬路、看電影 。

然而他們沒約會幾次，某天，千松垂著頭來對我說：「斷了，她媽媽給她介紹一個解放軍 ，她說不來往了。」講完差不多要哭出來了。我立刻安慰他，陪他在外邊馬路兜圈子，走了又走，像驢推磨。我真的不知道如何開導他。誰叫我們是華僑，有海外關係，在那個年代很不吃香，解放軍和工人階級才是無上光榮。那段時間，我們消耗不少高粱，幸虧有看電影後學的功底，沒傷身體。

幸運之神終於光臨，我在儀電工專有個同事叫李宗堯，慧眼識人，在他牽線下，千松與他的妹妹一拍即合，而且很快喜結連理。千松的太太是中醫學院畢業生，他們組織了幸福的家庭，千松搬到高級住宅區去了。他們後來也有了愛情的結晶，他說過，將來我們要結成親家。可是不知為何，後來他不找我了；直到我出國，千松與我的聯繫漸漸沒了，我們也不喝酒了，相信他也不會多喝了，學喝酒的故事有了喜劇的落幕。

我們僑生同住一個宿舍房間，八個人一間，來自東南亞不同地方，那段生活也挺有趣。晚上睡前熄燈，大家有很多話說，千松甚為幽默，但有一次差點惹禍。有位叫盧子的新加坡 人，相當早熟，比我們都早會追女孩子；可是他追的女孩子是印尼來的，人有些黝黑，千松給取了個外號「燒焦」，大家一致附和哈哈大笑，一名來自砂拉越叫文森的人聊得更起勁，加油添醋說了許多話。

盧子聽了發火，跳下床來挑釁打架，吵聲震耳欲聾，大家沒法睡，一起拿出面盆來敲，整房的人胡鬧起來了，弄得整間宿舍都騷動。最後校監趕來，把全部的燈都打開，管僑生的蕭燿德老師逐一談話才擺平，那件事是少有的，大家難以忘懷。

千松和我都來自柔佛州，不過他是豐盛港鎮，我是麻坡，相距不遠。我是橡膠園出身，他父親是漁民世家出身的貨車司機，但他們家還是常常去捕魚。他告訴我很有趣的捕魚方法，在河口出海處用竹竿插約十來英尺見方的圓圈，然後在高過水面二、三尺地方，把竹竿連接、築成平台，在平台上搭起茅草小屋，下面撒漁網。

過幾天去撈起漁網，到魚汛時往往有豐收。有時他們在小茅屋過夜，半夜撈起漁網，就把活蹦亂跳的魚丟到燒滾的大鍋裡煮，蘸點帶去的佐料大快朵頤。還有螃蟹、大蝦和老鼠斑，吃到不想要吃。我聽得津津有味，可惜沒有機會一起回馬來西亞體驗。

退休後的我，二○一八年去上海找他，才知道他已於二○一一年去世了。那時候，我下榻上海外白渡橋邊上的上海大廈，突然聽到的噩耗讓我震撼、難過萬分，一時說不出話來。我站在高處望外，忽然想起很多和千松在一起的日子，哎，都像悠悠流去的黃浦江水，靜靜地流走了。

➤➤➤好友張千松（上）