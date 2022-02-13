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搬家憶往

明晰

去年九月因為我家的地下室淹水，決定賣屋遷地；年紀老邁的我，深感力不從心之餘，不禁憶起印象裡的第一次搬家場景。

那是我剛上小學五年級的時候，父親奉調台灣屏東，我們舉家連人帶家當，搭乘軍用大卡車南下；那時沒有高速公路，也沒有休息站可以買礦泉水和速食，猜想母親在忙著打包的同時，一定還得準備路上全家果腹的飲食。

非常疼愛我的國小導師知道我要轉學，特別要我轉告父母：屏東的學校不比台中，為了我的前途，應該三思。她怎知任職空軍的父親別無選擇，必須像遊牧民族一樣，逐機場而居。

令我喜出望外的是，新家眷村旁，約一分鐘路程就是屏東空小。不像住在台中大石里時，得沿著兩邊的稻田，走半小時才能到達國小；經過三個鄉村時，得臨深履薄似地，避免踩到雞屎或牛糞，另外還得提防牛勁大發時，追著我們跑跳蹦。

搬到屏東以後，我曾經問母親：在台中怎麼沒讓小孩念台中空小？她說，一則得繳交車資，二則常會趕車，不如步行，操之在自己。

父親帶我到空小辦理轉學，學校先就來個下馬威，考十道數學題，我只答對六題，低空飛過；其他四題學都沒學過，同時應考的其他人都沒及格，得留級就讀。後來我才知道，他們悄悄教上級禁止的圖解算數，督學臨檢時，馬上得熟練地把參考書藏起來。

還有一件新鮮事就是，眷村隔壁大武兵營黎明即透過擴音器播放軍歌，自此養成我早起的習慣。

當時原本懷著忐忑不安的心情，隨父母南下，卻因為學校近在咫尺，又可聞歌起床，緊張的心情乃稍稍釋懷。

來美住了三十多年的獨立屋，如今搬到公寓，我必須習慣出入得戴口罩，弄得眼鏡霧茫茫、停車不便、採買得用推車等，只有提醒自己：「適者生存，不適者淘汰。」

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