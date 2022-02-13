想起好友千松，就想起「人生得一知己足矣，斯世當以同懷視之」的名句。千松和我都是二十世紀五○年代中葉，千里迢迢回中國讀書的僑生。我們從初中開始同班，在兩班一百二十多人（歸國僑生）中，能保持關係密切又長久友情的不多，而我們兩個卻是知根知底如兄弟。

我們是從有共同的愛好後加深彼此的認識。初三那年，我們對文字改革、拼音文字都感興趣，因為那年，中國國務院 公布文字改革、簡體字和漢語拼音字母 方案，我們十分關注，並買了好多相關書籍。

我們對世界拼音文字、拉丁字母的起源、古埃及和腓尼基文字最早的演變十分好奇，對地中海沿岸各國的文明也產生興趣；對阿拉伯人發明的由一到零這十個數字，逐漸變成全世界都接納和採用，尤為欽佩。

我們談論中國漢字、書法和甲骨文，還談論漢語拼音將來的電子化工程等。我們那時正年輕，天真爛漫，憧憬著未來，對高深莫測的人類文明和歷史充滿無限遐想。

升高中時，我們一起考入著名的閔行上海中學（前龍門書院），雖然不同班級，我們的興趣仍然沒有中斷，不時相聚談論、交換所聞；千松還把一本很好的、有關語言和語音方面的書送給我，我保存了很久。也許那時候，他看到我已經完全傾向於文科，而他那時大概要改考工科。

後來，他考上了西安交大，而我經過折騰，也在同年考取華東師大外語系，英國語言文學專業。大學期間，我們保持著密切聯繫，每年暑假他都會回上海找我並相處一段時間。畢業後我分配到上海儀表局，他也分配回上海一家製冷廠工作，我們又常常在一起無所不談了。

文革之前，我剛踏上工作崗位，準備在空餘時間下大功夫學習一番。我從舊書店買回自修日語、德語和法語三種語言的書，但剛剛背熟日文平假名和片假名的五十個字母時，文革來了。一場史無前例、天翻地覆、破舊立新的革命，如平地一聲雷鳴發生了。

那場政治運動，從報上批判一齣戲開始，逐漸全面展開，停學、停工到全面停產、所有的事都停下來去投身政治運動（開不完的會，寫大字報大批判）。除了高層，一般升斗市民根本不知道到底為什麼？他們摸不著頭緒。

一般的人，戰戰兢兢，黨委叫他幹什麼，他就去幹什麼，大家都是很懵懂的。但是，隨著形勢的發展，政治揭發、批鬥、抄家和關牛棚等，不可阻擋的政治洪流把每個人都衝擊得七葷八素，也把很多人的夢想和一切都給沖掉了。

千松和我，形勢使然，當然也各自忙到其中去，雖然我們時不時仍有所聯繫和碰面，但是個人的愛好不談了，誰敢走「白專」的路？要反「封資修」。何況我買的外文書籍都被紅衛兵抄走了，人也變得心灰意懶。

後來，我們兩人怕被人說是逍遙派，就都參加造反派或宣傳小分隊去了。千松參加了他們廠的「赤衛隊」（捍衛毛澤東思想工人赤衛隊），赤衛隊較保守，工總司（上海工人革命造反總司令部）才是王洪文他們搞的，他們和上海聯司（上海柴油機廠工人革命造反聯合司令部）武鬥。我參加了「上海市僑生毛澤東思想宣傳小分隊」，我看中的是搞文藝，少打殺，不怕人說逃避革命當逍遙派。

小分隊有上海音樂學院和戲劇學院的很多僑生，他們都有從海外帶回的樂器，如手風琴、吉他、各種提琴和黑管等，很吸引人。加上小分隊根據印尼中國領事館發生的一件事，改編成歌舞劇「四十一顆紅心向太陽」，劇中有唱有跳又有美妙的西洋樂器演奏，非常受歡迎，演出相當成功。那是八個樣板戲之外，非常不一樣的表演，上海海員俱樂部和蘇州到處都有人邀請我們去演出。

文革那段十年人生，中斷了多少人的夢想和改變了他們的生活？要再經過幾十年才緩過來，而且，緩過來了也不能恢復原貌，相信很多人也會有同感。文革後過了好多年，我已經離開了上海和中國，不過，我對語言、文字和拼音的事仍然掛記在心。

一九九七年九月廿五日，我曾在紐約明報生活副刊教育指南版，發表過一篇「中文缺少一個音標」的短文；也以英文在報章雜誌上談中國人名和中文拼音的發音等問題，真是不忘「初心」。

千松和我都喜歡看電影 ，這也是我們共同嗜好。文革前，中國有一段時期，多少也受前蘇聯修正主義的厭惡戰爭、和平主義和人道主義的影響，特別是反映在文學藝術電影方面。上海曾放過蕭洛霍夫小說改編的反戰電影「一個人的遭遇」，就是一個例子，千松和我一起在大光明看了這部電影。

電影講的是一名蘇聯軍車司機誤闖德軍陣地被俘，被槍決前，德軍將領召見、因是宴席上，德軍將領說：「來，賜你一杯你們的伏特加。」司機一手接過就往喉嚨裡灌。將領有點詫異，然後說，「來，吃點肉」。他答道：「我沒有三杯下肚不吃肉的。」那可是六十度的烈酒，德國人更驚訝了，看他如此爽快喝完三杯，轉而有點惺惺相惜，改變主意不槍斃他了。德軍給他一瓶酒、一些麵包和肉，送他回俘虜營。

電影情節讓我們震撼極大，我們佩服喝酒，當即決定喝酒去。那是我們人生第一杯酒，因為怕熟人見到，我們擺渡到上海浦東，在碼頭邊一間小吃店點了一盤羊凍、買了一瓶高粱（一斤），兩人有模有樣地吃喝起來。我們在開闢歷史性新生活的路上啊；我們都是在中國沒家人管的僑生，確實有點胡作非為，幸好那天沒有醉，也沒有嘔吐，平安回去。到了後來我才知道，因為我們有吃肉，脂肪減低了酒精的作用，不過，我們喝酒的插曲，在以後的日子裡也增添許多樂事。

千松的臉長得像現今韓劇小生的長臉，嘴巴稍微有點翹，左耳還有一個特別記號，雙眼有點小，很容易臉紅。因住工廠宿舍，沒別的地方去，他常來我家。他常常一見面就神祕地說：「我口袋裡有一包花生米。」我也對他小聲說：「高粱我買好了。」哈哈，然後立刻開始我們的快樂時光。

想起好友千松，就想起「人生得一知己足矣，斯世當以同懷視之」的名句。千松和我都是二十世紀五○年代中葉，千里迢迢回中國讀書的僑生。我們從初中開始同班，在兩班一百二十多人（歸國僑生）中，能保持關係密切又長久友情的不多，而我們兩個卻是知根知底如兄弟。

我們是從有共同的愛好後加深彼此的認識。初三那年，我們對文字改革、拼音文字都感興趣，因為那年，中國國務院公布文字改革、簡體字和漢語拼音字母方案，我們十分關注，並買了好多相關書籍。

我們對世界拼音文字、拉丁字母的起源、古埃及和腓尼基文字最早的演變十分好奇，對地中海沿岸各國的文明也產生興趣；對阿拉伯人發明的由一到零這十個數字，逐漸變成全世界都接納和採用，尤為欽佩。

我們談論中國漢字、書法和甲骨文，還談論漢語拼音將來的電子化工程等。我們那時正年輕，天真爛漫，憧憬著未來，對高深莫測的人類文明和歷史充滿無限遐想。

升高中時，我們一起考入著名的閔行上海中學（前龍門書院），雖然不同班級，我們的興趣仍然沒有中斷，不時相聚談論、交換所聞；千松還把一本很好的、有關語言和語音方面的書送給我，我保存了很久。也許那時候，他看到我已經完全傾向於文科，而他那時大概要改考工科。

後來，他考上了西安交大，而我經過折騰，也在同年考取華東師大外語系，英國語言文學專業。大學期間，我們保持著密切聯繫，每年暑假他都會回上海找我並相處一段時間。畢業後我分配到上海儀表局，他也分配回上海一家製冷廠工作，我們又常常在一起無所不談了。

文革之前，我剛踏上工作崗位，準備在空餘時間下大功夫學習一番。我從舊書店買回自修日語、德語和法語三種語言的書，但剛剛背熟日文平假名和片假名的五十個字母時，文革來了。一場史無前例、天翻地覆、破舊立新的革命，如平地一聲雷鳴發生了。

那場政治運動，從報上批判一齣戲開始，逐漸全面展開，停學、停工到全面停產、所有的事都停下來去投身政治運動（開不完的會，寫大字報大批判）。除了高層，一般升斗市民根本不知道到底為什麼？他們摸不著頭緒。

一般的人，戰戰兢兢，黨委叫他幹什麼，他就去幹什麼，大家都是很懵懂的。但是，隨著形勢的發展，政治揭發、批鬥、抄家和關牛棚等，不可阻擋的政治洪流把每個人都衝擊得七葷八素，也把很多人的夢想和一切都給沖掉了。

千松和我，形勢使然，當然也各自忙到其中去，雖然我們時不時仍有所聯繫和碰面，但是個人的愛好不談了，誰敢走「白專」的路？要反「封資修」。何況我買的外文書籍都被紅衛兵抄走了，人也變得心灰意懶。

後來，我們兩人怕被人說是逍遙派，就都參加造反派或宣傳小分隊去了。千松參加了他們廠的「赤衛隊」（捍衛毛澤東思想工人赤衛隊），赤衛隊較保守，工總司（上海工人革命造反總司令部）才是王洪文他們搞的，他們和上海聯司（上海柴油機廠工人革命造反聯合司令部）武鬥。我參加了「上海市僑生毛澤東思想宣傳小分隊」，我看中的是搞文藝，少打殺，不怕人說逃避革命當逍遙派。

小分隊有上海音樂學院和戲劇學院的很多僑生，他們都有從海外帶回的樂器，如手風琴、吉他、各種提琴和黑管等，很吸引人。加上小分隊根據印尼中國領事館發生的一件事，改編成歌舞劇「四十一顆紅心向太陽」，劇中有唱有跳又有美妙的西洋樂器演奏，非常受歡迎，演出相當成功。那是八個樣板戲之外，非常不一樣的表演，上海海員俱樂部和蘇州到處都有人邀請我們去演出。

文革那段十年人生，中斷了多少人的夢想和改變了他們的生活？要再經過幾十年才緩過來，而且，緩過來了也不能恢復原貌，相信很多人也會有同感。文革後過了好多年，我已經離開了上海和中國，不過，我對語言、文字和拼音的事仍然掛記在心。

一九九七年九月廿五日，我曾在紐約明報生活副刊教育指南版，發表過一篇「中文缺少一個音標」的短文；也以英文在報章雜誌上談中國人名和中文拼音的發音等問題，真是不忘「初心」。

千松和我都喜歡看電影，這也是我們共同嗜好。文革前，中國有一段時期，多少也受前蘇聯修正主義的厭惡戰爭、和平主義和人道主義的影響，特別是反映在文學藝術電影方面。上海曾放過蕭洛霍夫小說改編的反戰電影「一個人的遭遇」，就是一個例子，千松和我一起在大光明看了這部電影。

電影講的是一名蘇聯軍車司機誤闖德軍陣地被俘，被槍決前，德軍將領召見、因是宴席上，德軍將領說：「來，賜你一杯你們的伏特加。」司機一手接過就往喉嚨裡灌。將領有點詫異，然後說，「來，吃點肉」。他答道：「我沒有三杯下肚不吃肉的。」那可是六十度的烈酒，德國人更驚訝了，看他如此爽快喝完三杯，轉而有點惺惺相惜，改變主意不槍斃他了。德軍給他一瓶酒、一些麵包和肉，送他回俘虜營。

電影情節讓我們震撼極大，我們佩服喝酒，當即決定喝酒去。那是我們人生第一杯酒，因為怕熟人見到，我們擺渡到上海浦東，在碼頭邊一間小吃店點了一盤羊凍、買了一瓶高粱（一斤），兩人有模有樣地吃喝起來。我們在開闢歷史性新生活的路上啊；我們都是在中國沒家人管的僑生，確實有點胡作非為，幸好那天沒有醉，也沒有嘔吐，平安回去。到了後來我才知道，因為我們有吃肉，脂肪減低了酒精的作用，不過，我們喝酒的插曲，在以後的日子裡也增添許多樂事。

千松的臉長得像現今韓劇小生的長臉，嘴巴稍微有點翹，左耳還有一個特別記號，雙眼有點小，很容易臉紅。因住工廠宿舍，沒別的地方去，他常來我家。他常常一見面就神祕地說：「我口袋裡有一包花生米。」我也對他小聲說：「高粱我買好了。」哈哈，然後立刻開始我們的快樂時光。

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