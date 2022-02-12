《老物件情懷》大阿姨與建艦復仇

作者母親獲頒救國團建艦復仇活動榮譽狀。

「建艦復仇」，這個冷戰時期在所謂的「復興基地」台灣曇花一現的口號，早被遺忘在歷史的塵埃。但是對於我們家來說，卻是耳熟能詳的歷史印記，因為敬愛的大阿姨就是其中一員。

話說韓戰結束後的一九五四年，時任人民解放軍 華東軍區司令員張愛萍，將在朝鮮半島有實戰經驗的部隊南移，準備進行一場前所未有的海陸空三棲作戰。解放軍在當年緊挨著中國沿海且為國民政府所控制的金門、馬祖和大陳島群中，選定了距離台灣主島最遠、國軍補給線最長、也是最不易獲得國民政府海空軍掩護支援的浙江省大陳島，作為攻擊目標。一時之間，溫州灣口的海域戰雲密布，小規模的騷擾戰先行打響了。

十一月十四日，在抗日戰爭勝利後首次從美國接收的八艦（太康艦、太平艦和六艘永字號掃雷炮艦）中，噸位最大的太平艦（DE-二十二，Destroyer Escort護衛驅逐艦），在大陳水域為解放軍的魚雷快艇 擊沉。這艘自接艦回國服役後，曾於一九四六年底巡行南沙群島並命名自太平島的一代名艦，遭此噩耗，全台震驚。兩個月後，大陳主島的屏障一江山陷落，指揮官王生明上校自戕。戰情逆轉促使國民政府決意放棄大陳島，並在美國海軍支援下，動員艦艇將所有的軍民撤回台灣。

一九五五年正就讀高二的大阿姨，在救國團舉辦的三月二十九日青年節大會擔任主席，鋒頭正健。救國團的人員主動聯繫她，希望她能夠擔任召集人，以身作則，趁著新聞的熱潮，號召大家從軍。這個全名為「中國青年反共救國團」，簡稱為「救國團」的組織，正是國民政府有鑒於在中國執政時期，共產黨的影響力打入校園內的年輕學子，故而在一九四九年遷台後，所成立的針對年輕學生的「愛國」組織。

當時大阿姨既是品學兼優的拔尖分子，又是國軍烈士子弟（外公為空軍防炮軍官），正是救國團積極爭取的對象。就此大阿姨響應救國團發起的「建艦復仇」運動，鼓吹同儕從軍，她自己也以高中二年級肄業的學歷，穿上軍裝，進入政工幹校第四期就讀。

此時，大阿姨熟識的張乃軍叔叔也響應進入了空軍官校三十八期，畢業後成為飛行員。一九五七年雙十節，張乃軍叔叔駕駛F-八十六軍刀機在空戰中與解放軍空軍的米格機相撞，國民政府為鼓勵民心士氣，發布與「敵」同歸於盡的新聞。但實際上，張乃軍叔叔失事脫險，跳傘被俘，在中國入獄又被釋放回台灣；回役後他在空軍就不容易獲得公平的待遇了。

日前弟弟找出一張母親生前擁有的「建艦復仇」榮譽狀，向大阿姨請教；但當事者也一頭霧水，何來當年是高一學生的母親會獲得這一張獎狀？大阿姨身為家中長女，從軍後不但支援家中經濟，尚培養弟妹們完成大學教育，她自己也不斷進修，加強英、日文實力，在軍中服役期滿，又進入國防部持股的中華電視台服務到退休 。為國為家，忠孝兩全，也為她個人無怨無悔地參與「建艦復仇」運動畫上完美句點。