我的婆婆是神人（下）

手術第三天，婆婆轉入普通病房，房號六○六，病床六十一號，六號作手術，手術六小時，吉利的各種六預示著萬事吉順。術後第六天，婆婆下地行走一百三十步，第七天開始吃東西，第八天可以自行站立；主治醫生說婆婆是她的年齡段中，恢復最快最好的病患，過幾天就可以出院了。婆婆自己說，她不能術後變癱，所以堅持下床走路。

原以為即便手術成功也要臥床幾個月，萬萬沒想到，不到十天的功夫，一個奄奄一息的老人竟奇蹟般地恢復健康；除了肚上多了一條一尺多長的刀口，以前日夜相伴的腿痛腰疼，竟消失得無影無蹤。執筆寫此文時，小姑告訴我們，婆婆各項指標正常，刀口無感染，醫院通知，十七日就可以出院休養了。從進手術室到出院回家滿打滿算十二天，真乃神人也。

婆婆成為神人，其實也是必然。她有一顆寬闊豁達之心，從不計較小事，一輩子坦坦蕩蕩。身為一個資本家的女兒，五○年代初期，一出校門便能入黨並被委於重任，在林徽因的指導下，參加過天安門 廣場人民英雄紀念碑的設計；八○年代初期就被公派出國考察，榮獲「全國三八紅旗手」稱號，擔當過北京 建築設計院一些主要建築的總設計人。她退休 後，立刻頤養天年，不再參與各種設計，拒絕電視台採訪，成為她的同事中壽命最長者。

作為母親，她很幸運，子女由姥姥帶大，退休後仍被子女們敬奉盡孝，我們為她買了一套一百七十平米的公寓房，院內的大片綠化帶在三環內名列前茅，她說散步其中比公園都好。女兒是她的小棉襖，天天圍繞著她，處理各種事宜；女婿變著花樣地烹調各種美食給丈母娘吃；住在上海的小兒子逢年過節必回來探望她。

婆婆常說自己是最有福之人，對於這樣的生活，她還沒有活夠，強烈的求生欲是她奇蹟般復甦的主因。婆婆一輩子不愛鍛鍊身體，我記得她五十歲和我們去香山時，就是被兩個兒子架著登高爬山，她唯有的鍛鍊就是散步和寫字畫畫。我從婆婆身上認識到，人的內心力量最強大，這就是神人的力量之源。

➤➤➤我的婆婆是神人（上）