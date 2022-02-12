電視裡看到中國許多地方的學校展開冰雪活動，使我想起了小時候溜冰滑雪 的情景。

那是上世紀五○年代初，每到冬寒臘月，我和小伙伴們就盼望冰雪的到來。那個年代，南方的氣候比起現在冷多了，年年都有紛紛揚揚的鵝毛大雪，當外面一片銀裝素裹時，我們小街上的一群小孩子都跑出來了，在門外吆喝，「滑雪去囉，溜冰去囉。」大自然的冰雪在召喚著我們，不過我們還沒聽說過滑雪溜冰是一項體育運動，只知道冰雪裡太好玩了，那裡有我們的歡樂和友情。

當年我們沒有現在那麼多高科技的單、雙板冰鞋和花樣枝巧，也沒有好看的運動服；但我們玩得滿身汗濕，玩得雪花中飄蕩著我們的笑聲。滑雪時，有的就穿著一雙布鞋，那時沒有誰家的小孩子穿膠鞋、球鞋。在冰凍了幾天的小巷石板路上，結了一層厚厚的冰，晶亮亮的像玻璃；女孩子想溜冰，又害怕冰太滑，就在布鞋上纏上幾圈稻草，手上還要拿著一根木棍，邊溜邊用棍子撐著。

我那時十歲了，有的小孩子只有五、六歲，也鬧著要跟哥哥姊姊們出來玩。有的老爺爺讓兒孫拿著自己的龍頭拐杖去溜溜，大人就站在家門口看著，叫喊：「慢著，慢著，別摔倒啦！」話音還沒落，只見我身旁的幾個孩子一個接一個摔得四腳朝天，爺爺大媽們急得舞手晃身地喊：「摔痛了嗎？別急，慢慢爬起來！」我和幾個同伴立刻趕上去扶著他們起身。

好笑的是，有兩個正在滑雪的小妹妹也趕來了，她們用力攙扶著倒地的小弟弟，但使力不當，不幸也滑倒，這一滑把我們全碰倒在一堆了。我們朗朗地笑聲，惹得大人們也邊笑邊不停地嘮叨：「這天太上凍了。」怨怪聲音裡，充滿了愛的讚揚和鼓勵。從那時起我就懂得了，危難中有同伴的援助就是愛的力量，以及在哪裡滑倒就要在哪裡站起來的含意。

在厚厚的雪地上，也有小伙伴穿著棉鞋去玩，同伴安安的媽媽揮舞著手，笑著大聲說：「鞋底是用桐油過好幾遍了的，不怕浸水。只管去溜溜吧。」我每次去溜，也只是穿著媽媽做的棉鞋，從來沒被雪浸濕過。其實，天上還飄著雪花，地面厚厚的雪下已經上了凍，又怎麼會濕鞋？

那時媽媽不要我們守在家裡的火盆烤火取暖，不要坐在火箱裡說故事打瞌睡。

有一年大雪日，我生病了，媽媽看著我的小伙伴一個個都玩雪去了，急得守在我身邊，一會兒問我想吃點什麼，一會兒用湯匙餵水，還不停地用濕涼手巾放在我發燙的額頭上。我不能出去玩冰雪，成了媽媽不安的心病。每次我能玩雪的日子，玩夠了回家，就看到媽媽歡心的笑容，媽媽最喜歡看我和同伴們那紅潤的臉蛋，看我們高興的模樣。我們有了健壯的身體，長大了能幹大事，這才是爸媽要我們去滑雪溜冰的原因。

最難忘的一次是溜冰滑雪大賽，我們四周鄰里十多個小伙伴，有安安、六伢子、毛坨、秋娃，還有幾個小妹們也加入了我們男孩子的大賽隊伍。我們來到小街的石嶺崗，那是位於沅水岸旁的一座小山坡，上面住著十多戶人家，山崗的四圍有一條二米多寬、五十多米長的小坡路；半月以來，大雪小雪、時晴時雨，五寸多的雪下已結了一層厚厚的冰。

賽前，安安胸前掛著一個亮黃色的口哨，那是他爸爸在學校上體育課用的；他吹響三聲，伙伴們帶上自己的「武器」出發了。有的是把家裡飯桌旁的長條凳搬來，四條腿朝天，人坐在裡面，手腳配合，用力前行。幾個小妹妹是坐在翻過來的方凳裡，跟在男孩子身後溜行；還有的拿來了搓衣板當滑板，板子前拴了根麻繩，上面坐一個小妹妹，拉繩的是個小男孩。我也把家裡的長條木凳當滑雪板用，我們都是自己想辦法找來滑雪工具。

通過一段高坡下滑時，在歡呼聲中，我們做出了許多美妙的姿態，坐在方凳上的小妹都展開雙手，如同飛翔的燕子；有的邊滑邊拍著手，勇敢的男孩子在滑板上站立著，高舉雙手，大喊「衝啊」。在厚厚的冰雪上滑溜，我們為了減少摔跤，也知道了彎著點腰，調整手勢。雖然滑滑停停，時有翻車，時有摔倒，但大家相互協助，相互前行，在被我們奮力開路的冰雪上，留下了一道道嶄新的標誌。那一次滑雪賽，住在石嶺崗附近的很多小伙伴們也來了，和我們一起滑雪一起歡笑，我們交了不少新的朋友。

今日，雖然小時候滑雪的伙伴都已老了，也分散了，但我相信，讓我們走進歷史回顧時，那個年代滑雪溜冰的快樂，大家肯定都很難忘。