當年對日八年抗戰時，國民政府及重要工業遷移大後方，也將重要的大學南遷，以培植抗日作戰及戰後復元所需要的人才。當時的北大、清華、南開在雲南昆明共組西南聯大；北平大學，北平師範大學、北平研究院等院校遷至西安，則為西北聯大。

山東的齊魯大學、南京的金陵大學、金陵女大、中央大學、燕京大學等校，遷至成都華西壩，與既有的華西協合大學共同建立聯合大學。由於這些大學都與美國、英國教會及大學有關係，因此學院也充滿西方氛圍。

我高中畢業時，由於曾在重慶南開中學就讀，因此很順利地進入位在昆明的西南聯大，但是母親的親友尤其是她同學們的孩子，都進入華西壩中的學校。加上我去昆明時搭乘用汽油和煤炭混合的大貨汽車 ，由成都經重慶到昆明走了快一個月，又丟了件箱子；另外，西南聯大的校舍都是急造的鐵皮屋，伙食也不好。以上原因導致母親堅持要我回到成都，進入華西協合大學就讀。

華西壩的校區很美，爬滿常春籐的醬紅色高樓校舍，寬廣磚造的人行道兩旁種植著柳樹；校區中央有一棟高大教堂，也是可容數百人集會的大禮堂。黃昏人靜，教堂內和金陵女大音樂系常傳出悠美的歌聲。

華西壩很早就有所謂的五景，但我們在校時，五景多是跟著當時的特殊狀況、電影 或流行歌曲取名，例如校區內一景是一座鐘樓，源於當時一部電影「鐘樓怪人」。鐘樓內確實有一個人，他每天中午十二時準確打出十二響聲，宏宏鐘聲可傳十幾里。

還有一景取名「阿房宮」，是金陵女大的宿舍；另一景則叫「對牛彈琴」，因為金陵女大音樂系的琴房外，正是金大農業系飼養的一群奶牛。另一景為「鐵樹開花」，是在壩旁一個無線電的鐵塔，因為怕被日本轟炸而插上很多樹枝，而大學生卻加碼插上很多特製的花，因而得名。

鐘樓旁有一個荷花池，池中有一小橋，命名為「鴛鴦橋」，是男女同學約會時要牽手走過的橋，尤其在農曆七月時；那時美國的情人節尚未傳到中國。華西壩中很開放，當時金大大三的湯吾維與齊魯三年級的賀新雄都追求金陵女大胡姓女學生；他們公開比賽，又各自有很多啦啦隊。湯是足球 員，在短跑跳遠等得勝，而大賀擅長銅球鐵餅等，最後他們握握手、大笑一場而作罷。