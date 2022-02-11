《老照片說故事》玉山行

六十八年前，作者登玉山照片。

我收藏的物件中，有一張早已光彩盡失的老照片，它已高齡六十八，是在我二十歲時，中央日報隨隊記者郭琴舫先生所攝贈。珍藏照片是因為它見證著我曾經年輕過，有一段驚險、熱情、愛戀的難忘往事。

故事的緣起，是經國先生為了凝聚民心士氣，在台灣創立青年救國團，暑期時會舉辦上山下海等各種歷練青年的野外活動。

一九五三年，玉山還是人跡罕至的蠻荒之地，救國團邀集九十三名就讀大專和高中的男女學生，成立玉山登峰大隊；那年我是台南工學院（現今成功大學）二年級的學生，因地緣關係，我被推舉為大隊長，帶領同學們從阿里山的新高口向玉山徒步前進。

那時並無築就的登山道，只能排成一字長蛇陣，各自揹著背包，沿著前人的足跡，踏上自然形成的崎嶇小道。兩旁的野草比人還高出半個身子，行行復行行，我們一身疲乏，兩肩痠痛，終於到了鹿林山莊。

玉山下午常有暴雨 ，我們便把登峰的全路程，分成三個上午來完成。鹿林山莊是我們的第一個宿營地，只有兩座破舊的日式老屋供棲息。第二日早晨，大隊要從鹿林山莊走到排雲山莊，全程需向上攀登十三公里，山路比昨日的更加崎嶇難行，每走一段，便要走過一座「橋」。

這裡所謂的「橋」，是在小路被山凹隔斷的地方，用兩根粗大的樹桿橫臥著，把山凹的左右兩端架接起來；大樹桿上面每隔約一尺，釘著較細的小樹桿，供人踏足通行。橋的兩邊無扶手，下面卻是叫人心寒的萬丈深谷，它比四川的古棧道還要簡單原始，並更危險，就叫它「棧橋」吧。

大隊中有九名女隊員，面對棧橋，猶豫著不敢向前，後來看男隊員們都安然走過去了，才小心翼翼地奮勇通過。那時登玉山，要走過一百五十餘座這樣的棧橋，令人心驚膽戰；但更驚險的是，那天還要通過一座一周前因山崩把小路沖斷，所新形成的斷崖。

近看這斷崖，是一座角度七十多度、陡直的斜坡，落石滾滾從坡上滑下，斜坡上臨時鏟出一條向上彎曲的弧形過道，可容一人側身，在滾石轆轆聲中謹慎通過。我們九十三人都走過來了，這段驚險歷程讓我們畢生難忘。下午二時許，大隊安全到達排雲山莊，大雨才傾盆而下，洗淨了我們的辛勞。

七月二十七日，是一個值得紀念的日子，我們不帶背包，從排雲山莊列隊向玉山主峰挺進，順著一條「之」字形的小路向上攀登，終於到達海拔三九五二公尺的玉山主峰。它比齊魯大地的泰山還高出兩倍有餘，我們在玉山頂上舉行了簡單卻莊嚴的升旗禮，讓多難的中華民國 國旗，飄揚在全東南亞 最高的玉山峰頂上。

玉山登峰一年以後，一女中隊員辛世美考入台大化工系，與同系的學長隊員闕君飛日後結成連理。高雄女中隊員劉經芝考入台南工學院建築系，與我同校一年，花前月下，終成情侶；是這段驚心動魄的登山經歷拉近我們的距離，譜成玉山戀。我和經芝歷經艱難，十年後結婚，女兒、兒子相繼出生，就取名為「傅玉」和「傅山」，為我們的玉山姻緣，畫下了完美的句點。