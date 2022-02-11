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我的婆婆是神人（上）

師雲志

北方人稱先生的母親為婆婆，我的婆婆成德蘭今年邁向九十二歲，她是一名建築設計師，曾是著名建築大師張博的助手；北京的十大建築中有她的手筆，屹立在王府井的北京飯店及貴賓樓的建築圖都是她一筆一畫所成，想當年也是北京建築界的翹楚。

退休後婆婆潛心歸隱，每日在家畫畫寫字，不為瑣事干擾。二子一女各個爭氣，事業有成，婚姻和睦，對母親只報喜不報憂。歲月如梭，婆婆已然成為我的人生榜樣，像她那樣瀟灑安度晚年，是我的終極目標。

婆婆心胸開闊，心臟卻不好，犯事的心臟隔三差五地動盪一下，為此幾進醫院。四年前，她於冬季清晨在小區散步，突然病發，直挺挺倒地，被保安發現，叫家人送至醫院。當時她的心臟已停止跳動，醫院發出病危通知，理應告別人世，但經過醫院的全力搶救，竟然讓停跳的心臟又跳動起來；最神奇的是婆婆全身無傷，身著的厚厚羽絨大衣成了她倒下時的保護墊。出院後，婆婆重拾往日健康，凡聽聞者，無不稱奇。

此番無止無休的新冠疫情開始後，我們最怕婆婆出狀況，因為回家路漫漫。二○二一年十二月中旬的一天夜裡，先生突然夢到婆婆，心神不安，立即打電話回去；與婆婆同住的小姑告知，婆婆今天住院了，我親歷了何謂母子連心。

婆婆肚子裡長了一個二公分大的腫瘤，完全壓住腸道，已經不吃不洩一周有餘。小姑帶婆婆去離家最近的醫院，立刻被留院，做過各種檢查後，結論是必須手術，不然只能再活一至二個月。為保險起見，家人聯繫到北京醫院的知名專家醫生作第二次醫診，結論一致。

年近九十二歲的老人動手術，還是一個常年心臟病患者，上了手術台，能否下來？手術後能否康復？還能生存多久？若不做手術，腫瘤擴散，最後是痛苦而別，但無須經歷手術之苦，我們做子女的萬難抉擇。婆婆雖然身體不好，常與醫院為伍，但頭腦清晰，每日關心國家大事，對國際形勢的提問常使我們無言以對，自愧不如。病床上的婆婆對此毫不猶豫對醫生說：「我要手術。」

住進北京醫院後，經過一周各項術前的必要檢查，確定二○二二年一月六日手術。術前醫生講了各種風險：麻醉風險、出血風險、擴散風險、手術中止風險，聽得我們心驚膽顫，小姑簽字的手抖動不停，身在美國的先生當晚嘴上就長了一個大膿包。但婆婆堅定地選擇手術，她說不怕死在手術台上，那是她希望的無痛告別。

在離家住院前，她還坦然地立了遺囑。

手術由專家唐醫生主刀，整整進行了六個小時，期間我們一直心神不寧，直到小姑微信我們：「手術成功，腫瘤完整剝離下來，沒有絲毫擴散，現已送入重症監護病房。」一顆懸著的心略有放鬆，術後的三天至關重要。

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