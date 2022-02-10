《老物件情懷》戴眼鏡小史

近年來，每副眼鏡必附的鏡盒及各色拭巾，堆滿了抽屜。

屈指算來，我的戴眼鏡以矯正近視的歷史跨越了整整六十年。究其濫觴，起自初中一年級，從初中念到大學畢業，在上海高校又任教多年，大概換了十餘副眼鏡。負笈海外，在美國再任教二十餘年，得益於每二年配副新眼鏡的醫療保險 福利，更加速了我的眼鏡之汰舊換新，更計擁有三、四十副。

中學年代，一副眼鏡，價高物貴，輕易不會汰換。不過那個年紀體力足、活動多，意外也就多。溜冰場上，游泳 池邊，尤其是排球架下；橫空飛來的排球，斜側撞來的玩伴，常常發生鏡碎架斷的悲劇。

數十年前，曾在中國生活過的戴眼鏡中學生，大抵不會忘記以膠布纏繞鏡架、鏡腳的維修術吧。初纏時，鏡架鼻梁處多了個白色凸起，日久就黏結了無法清洗的塵垢，變成了黑色凸起。翻出幾張童稚舊照，中考報名照、初中畢業合影、游泳卡或圖書館借書卡上的證件照，眼鏡架的鼻梁處無不都有那個「凸起」，似乎是那個物質匱乏年代的特徵，也是青蔥歲月的印記。

這麼多年來視力穩定，近視度數並未明顯加深。束之高閣的舊鏡幾乎都能繼續佩戴，只是款式或材質有些過時。早年眼鏡都是玻璃鏡片、淡色塑料鏡架，玻片易碎危險，鏡架經紫外線照射而變脆，顏色也漸泛黃，已不適合配戴。近年來，這種舊眼鏡都被我放進車內，置入行囊或上班的辦公桌裡，充作遠程自駕或海外旅遊的備用品。但是那些陸續配置的老花眼鏡、太陽眼鏡、以及每副眼鏡必附的鏡盒及各色拭巾，還是滿滿地堆了一抽屜。

六十年的戴眼鏡小史，其中有數個場景印象特別深刻。

配戴第一副眼鏡前，就讀上海很出名的精英中學，學校非常關心同學的課堂視聽清晰度；每周按序輪換整列學生的座位之餘，還特別將後排的幾名近視高個子安置到了前排。至今猶記得，我這一列課桌前排的四人都是眼鏡兄。自己也不由感覺好笑。

我向父母提出了要配眼鏡，校方亦予以鼓勵。老爸把我帶到上海老字號：吳良材眼鏡店。那年代還沒有驗光儀、瞳距儀，驗光全靠手工；暗室中，驗光師把一副沉甸甸的插片試鏡架架上我的鼻梁，再一片片插入固定度數的鏡片以測試清晰度，還用一片薄薄的小尺子來測量瞳距、瞳高、鼻梁、耳距。

配第二副眼鏡開始，還要測試舊鏡的球鏡、柱鏡、軸位、散光。最奇特的是每個店員前都放有一盞罩著玻璃燈罩的油燈，罩內不停地跳躍著火苗，店堂間靜謐溫馨，瀰漫著淡淡的煤油味。最後取鏡時，師傅會將新眼鏡擱在你臉上試戴，然後在油燈上稍作烘烤，再雙手微調鏡腳尺寸，最後拭布抹淨。第一副眼鏡，記得我特地選了一款別致的方框，價廉物美，老爸稱讚我有品味。

工作後有了資金，我馬上看中時髦的不銹鋼秀朗架，汰換掉設計老式的玻片塑架眼鏡。後又經歷了僅下半部鏡框是金屬的款式，換成整副鏡架都是金屬的「金絲邊」，再由雙槓鼻梁橋換成了單槓鼻梁橋的金絲邊，之後誇張的金色又換成稍許含蓄的銀色。

眼鏡的種類及功能還有諸多講究。單以我所配的遮陽墨鏡來說，從無可奈何到稱心如意，也經歷了一段不短的演變史。麻煩起始於旅遊途中登臨雪峰冰川，別無選擇而在近視眼鏡外，再罩一副醫用遮光鏡。滑雪 時甚為不便，就在近視眼鏡外，另加一片平光墨鏡片。之後又配了有近視度數的太陽墨鏡，但鏡框外形幾無選擇，開車雖能防眩光，平時戴著似礙觀瞻。直到數年前配到一副有近視度數的雷朋墨鏡，這才算滿意息手。

有一次是路過南京西路的一家高檔眼鏡店，信步踱入，竟發現以工藝精湛聞名的法國首飾商FRED，所出品的極品眼鏡。我的這副FRED已佩戴多年，至今未見任何金屬褪色磨損。一時好奇，按照自己這副詢價，白金鏡架、鑲嵌鑽石、法國原裝近視鏡片、鍍膜三層、無框款式、雙光變色。報價令人咋舌，當年是一件生日禮物，只知美元計價逾千，如今到了上海的這家高檔眼鏡店，折算成人民幣，價格居然再翻倍。