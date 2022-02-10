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吳村的故事（下）

朱禺之

洪水退去不久，大路剛能通行的時候，村口來了老老少少的一群人，其中有吳氏族長失蹤多年的獨生女兒，懷裡抱著一個嬰兒，後面還跟著兩個稍年長的男孩。他身旁則是很久之前和老婦人一起來討飯的男子，男子身後是洪水前失蹤的一枝花和阿毛，還有幾名從溝南遷離的吳村村民。

一群人進村後，就占據了村裡唯一的建築—祠堂，並把吳氏族長的繼子鎖在原來藏有石獅子的房間裡。第二天正午時分，阿毛就把族長的繼子點了天燈。「點天燈」是一種酷刑，當村裡老人講述這段傳說時，嚇得我連續數天噩夢不斷。具體行刑過程是：把族長繼子埋進一個一人高的深坑裡，只露出脖子以上部位，然後不斷夯實周邊的地面。族長繼子的頭因充血逐漸脹大並慢慢變成黑紫色，此時阿毛用農家納鞋底的錐子，在頭頂處戳下；鮮紅的血液像噴泉一樣直衝天空，然後像煙花一樣在空中飄散。等繼子身體裡的血流乾了，再鬆開周邊的土地，然後用熬好的石蠟從頭頂灌入身體，點火燃燒，直至身體成為一堆灰燼。

在吳家族長的繼子被點了天燈後的當夜，其他幾位在水災中倖存的吳姓人家，一夜之間消失，下落不明。

由於吳氏族長的獨生女歸來，自然而然繼承原來吳氏的土地。他們在原來吳氏宗祠的基礎上建造房屋居住，並在溝上建了一座橋。原來居住溝南的長短工不但恢復原來的姓氏，還得到吳氏大小姐贈送的土地，他們也在溝南開始建造房屋，並開枝散葉。

一枝花和阿毛並沒有結為連理，她選擇村東頭最角落的地方獨居，開闢了一片草藥園，也恢復原來的馬姓。她似乎從老婦人那裡繼承某種巫術和草藥的調配方法，凡是村裡面的婚喪嫁娶、孩子出生或村民生病，都會邀請她去；她會用自己熬製的草藥給病人服用，偶爾也充當靈媒，驅邪避瘟，特別重大的日子也會領著全村人開壇作法祈福。

也許是因為她在家排行老三，所以村民都尊稱她為「馬三奶奶」，她的後代不僅繼承草藥方法和巫術，還繼承了這個稱呼，一直延用到現在。伴隨著朱氏家族的興衰，馬三奶奶的傳奇故事流傳，直到現在。

阿毛則選擇村北口當成居住地，那裡原來是吳氏祖墳所在地，墳頭早就被洪水夷為平地。阿毛把此處改名為毛莊，因為他自幼愛好習武，所以建成一個規模很大的練武場，夏天收麥子時是打麥場，冬天則帶著村裡的孩子們練習武術。這也帶起吳村及周邊村莊尚武風氣，但也因此屢屢發生打架鬥毆，致傷致殘乃至打死人的事件。情況直到二十世紀八○年代一場嚴打後，才得以收斂。

由於村民的土地幾乎都是吳氏大小姐所贈，村民都對吳氏大小姐心存感恩，所以吳村一名得以保留，並延續至今。

朱氏一族，自吳氏大小姐所育朱氏三兄弟之後，人丁頗為興旺，並很快分成朱氏三大門。前門為長子主系，後大門為次子支系，而西大門頗為怪異，是朱家三子成年後主動要求在黃土嶺上建房離群索居，且幾乎不與另外兩大門來往。但三子與毛莊和馬園關係頗為融洽，箇中原因不得而知，而且這種關係一直持續到二十世紀中葉。

➤➤➤吳村的故事（上）

➤➤➤吳村的故事（中）

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