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汴河遇險（下）

徐逸

一九七四年秋收時節，一天晚上，鎮上放映「青松嶺」。其實這部電影我已看過多遍，片中故事情節、人物對白早已爛熟於心，但熬不住當時農村精神文化生活的極度匱乏，我還是有動力渡過河去，再步行七里路去拜見「萬山大叔和錢廣」。

看罷電影，已近深夜，一行四、五人急急回村。到新汴河渡口，豈知船泊對岸，千呼萬喚，船夫就是不搭理。船夫叫馬寶，倒過來念是「寶馬」，這個傢伙的綽號就是「寶馬」；想不到幾十年後，寶馬已是非富即貴的象徵了。估計他要麼熟睡如泥，壓根沒聽見；要麼假裝沒聽見，不願起身。

怎麼辦，難道就在河邊宿夜？我仗著自己水性尚可，自告奮勇，泅過河去把渡船拉過來。此渡船是在新汴河兩岸置一鋼索，再用鐵鏈一端鎖住鋼索，另一端繫在船頭，人站船上，拉著鋼索，邊拉邊行，來回擺渡。

夜裡氣溫低，甫一下水，就冷得渾身直打哆嗦，本來心想在水裡撲騰幾下，暖過身來，會沒事的。沒想到還未泅到河中央，小腿開始抽筋，雙臂使勁擺動仍無濟於事，整個身子漸漸下沉，連喝了幾口水。所幸還算鎮定，邊呼救邊撤退。

同去看電影的插兄見勢頭不好，連忙下到水裡，拿一根竹竿來營救。竹竿太短，根本抓不到，我竭盡全力往鋼索方向游，終於抓到鋼索了，才得以脫離險境。那一夜，我們究竟是怎麼回村的？時隔久遠，也忘記了。

不過，在我的生命旅程中，這兩度與汴河有關係的遇險經歷，我是永生難忘的。

➤➤➤汴河遇險（上）

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