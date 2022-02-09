文革插隊時，我曾兩度遇險，都與汴河有關。那些年每到冬季，在淮北的上海知青紛紛回城探親，待到來年開春天氣轉暖，又下鄉繼續接受「再教育 」。一年一度，南來北往，周期性彷彿候鳥。

當時，鐵路上最大的客流是知青，一如現在的民工潮。一九七二年冬天我沒回上海，或許是因為響應當地政府號召「扎根農村過革命化的春節」；或許是因為小資情調作祟，想看看「千里冰封，萬里雪飄」的北國風光；或許是因為回家盤纏不夠，不好意思再向父母開口；或許是……。

不管出於什麼原因，反正那一年，我在農村捱過了一個難忘的冬季。

十二月底，幾十年一遇的特大寒潮突襲淮北平原，一連幾天天寒地凍，令我猝不及防。屋外大雪紛飛，朔風呼嘯，屋內濕柴一堆，米缸空空。

上海帶來的巧克力之類營養品，早已經消耗殆盡；巧克力是上海咖啡 廠生產的，無包裝無牌子、不規則外形、像石塊一般，四元八角五分一斤。這個價格至今還記得，「四八五」倒過來念，諧音「我不死」，頗有意味。

去糧站買糧必須過汴河，但渡口已被雪封，進不來出不去。此時此刻，我才真正體會到什麼叫彈盡糧絕，飢寒交迫；為了禦寒，我裹緊棉被，瑟縮床上，把能找到的衣褲統統穿在身上。有點誇張的是，我甚至把一張張報紙都拿來覆蓋在被上，但還是冷，冷到透進骨髓裡。

當地老百姓言：「寧凍身不凍腦。」意思是說，身體四肢凍麻木不要緊，如果凍得連腦子都「轉不開」，就有麻煩了。

於是我努力地不使腦子閒著，先是試著背詩文，不行，接著數數。數到後來，心中一陣恐懼襲上心頭；我發覺自己居然一連數了好幾遍，都數不到一百。接著，就有點神志不清了。

事後老鄉告訴我，有一小伙子來我這裡借東西，喚我不應，知道不好；他趕緊回家找來兩個雜麵饃、一茶缸熱水，給我吃下，才無大礙。過後幾天，我是怎麼度過的，時隔久遠，忘記了。

➤➤➤汴河遇險（下）