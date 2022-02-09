《老照片說故事》海南島的油棕林

一九七○年三月，作者（左一）和同隊知青的黑白照。

在我的相冊裡，珍藏著一張一九七○年三月和同隊知青的黑白照（見圖，左一是我），身後是一九六○年周恩來總理視察過的油棕林。

一九六八年我和千萬知青，一起從廣州遠赴海南島最南端的國營南濱農場，被分配到種植油棕的試驗隊當工人。經過「洗腦」和技能培訓，我們開始進行林間管理，天天扛著鋤頭為油棕樹挖坑施肥、除草修枝。雖然油棕雌雄花同株，可自然授粉，為提高油棕的產量，要進行人工授粉。

首先要收集雄花的花粉，成熟的雄花像金黃的佛手瓜，花柄有手腕粗，要用砍刀慢慢割下，然後小心翼翼地把上面的花粉抖落到預先平鋪的乾淨白紙上，收集起來裝進特製的授粉壺內，掛在胸前。之後若發現剛開放的雌花苞，就往上面均勻地噴灑雄花花粉。由於雌花花序緊密，呈粗糙的球狀，長於葉柄基部的葉腋處，為了能均勻授粉，常常要用砍刀把葉柄砍短，讓其完全暴露，以提高雌花的著粉率。

有一次，我剛想為一株雌花授粉時，看到鄰近葉柄基部盤纏著一條顏色碧綠的竹葉青，焦黃的尾巴和紅色的眼睛，正向我昂首吐舌，嚇得我魂飛魄散。慢慢地我學會了與各種蛇打交道，逮住了就剝皮、腰斬，或紅燒或燉炒，飽餐一頓，因此被人稱為「女中豪傑」。至今農場工人多患的風濕關節炎與我無緣，也許與此有關。

油棕果成熟不分季節，成熟一個收穫一個，成熟時一粒粒卵球形小果實，簇生為一個重達十多斤的丘形大果，果柄足有手腕粗。如果樹矮，可以「腳踏實地」修枝、授粉、收果；如果樹高則要拿上安全帶，踩著人工修理後呈「鱗甲」狀的樹莖進行高空作業。

一九七七年，我作為恢復高考 後的首批大學生返回廣州，離開朝夕相伴的油棕林。畢業後分配到學校當教師，但依然關注油棕林的發展和惦記情同手足的老工人。一九八二年暑假，我第一次重返南濱，油棕園已華麗轉身為中國最大的南繁育種基地之一。二○○五年移民 美國，但在油棕園經歷的點點滴滴揮之不去，當我吃著油棕油製成的黃油巧克力、速食麵時，就會想到油棕；出國旅遊，只要見到油棕樹都要多看幾眼，因為油棕留有我割不斷的青春軌跡。