於是在一個月黑風高的深夜，族長派幾個族人點一把火把那個寒窯給燒了，但是第二天火滅了後，並沒有發現老婦人和那個男孩的屍體。事情發生後沒幾天，族長的獨生女也神祕失蹤了，雖然四處尋找甚至報了官，最終也沒能找到。

時光荏苒，轉瞬間十多年過去了，吳村果然遭受了長達三年的大旱，千畝田地顆粒無收，那條溝也徹底乾涸見底，溝南溝北失去了天然屏障。溝北的吳姓族長擔心溝南的人會騷擾溝北，就讓村民挖溝，希望能挖出地下水以恢復這條天然屏障。

村民日夜趕工深挖，挖到第三天的時候，竟然真的挖出一個約半人高的石獅子，村民瞬間想到了老婦人講的故事。族長在驚懼當中，命人把石獅子搬到吳氏宗祠的一個神祕房間鎖起來，並命人日夜把守，所有人不得接近那個房間。

族長在女兒失蹤後，就過繼了族人家的一個男孩，準備讓其繼承家業並延續香火。過繼前，男孩表現得聰明伶俐且舉止端正，但過繼後就漸漸好吃懶做、不學無術。隨著年齡漸漸長大，繼子開始嗜酒如命，性格也變得暴戾起來，經常打罵欺凌鄉里，特別是溝南的村民對其恨之入骨，但也敢怒不敢言，而族長卻不阻止繼子的惡行。

再加上這次三年大旱，更讓溝南的村民陷入了赤貧，心懷怨恨之餘，也對吳村和吳氏族長逐漸失去信任，開始有人陸續遷離投奔他鄉親朋了。然而，有些無親可投的人，眼看著田園日漸荒蕪，這樣等下去就只有餓死一途。在溝裡挖出了石獅子後，村民想起了老婦人故事的下半段：石獅子的眼睛變紅，將會有大水發生。於是村民們開始竊竊討論，「與其這麼乾旱下去等著餓死，還不如來場大洪水 呢」，大水總會退去的，田地就會有收成了。

這些竊竊私語，也傳進族長的耳裡，隨即加強看守藏有石獅子的祠堂小屋，甚至讓他的繼子搬到那裡住了下來。

三、「溝南一枝花」

故事跳轉到溝南一戶馬姓人家，來到吳村後被迫改姓吳；他家有一個女兒，頗有幾分姿色，且為人爽朗、不拘小節，號稱「溝南一枝花」。由於她很容易接近，常常引得村裡的騷蜂浪蝶們幾多遐想，常常背後議論她，當然免不了加油添醋，邪念妄語，所以她在村裡的名聲並不是太好。

她和村裡的幾乎所有小伙都能調侃幾句，唯獨對一位叫做阿毛的小伙冷若冰霜，但這個阿毛卻是他們雙方父母指腹為婚的娃娃親。阿毛的父母因為女子名聲不好，幾度想要退婚，但都被阿毛攔住了，阿毛確信女子是個好姑娘。

一枝花和阿毛在孩提時，都經常去村外黃土嶺寒窯聽老婦人講故事，也是第一批聽過那個關於石獅子故事的人。

吳家宗祠就建在溝北沿上，自從吳家族長的繼子搬到宗祠居住後，一枝花就經常出現在溝的對岸。繼子被嚴令看管石獅子後，常覺無聊，每當看到一枝花來了，就隔岸搭訕；一枝花也不拒絕，甚至常常化了妝與吳家繼子打情罵俏，把繼子撩撥到愈發欲火難耐。終於在一個月黑風高的晚上，他使盡渾身解數把一枝花騙了過來。

第二天清晨，天還沒亮，乾旱了三年多的吳村上空彤雲密布，竟下起小雨；習慣早起的吳家族長感覺到大事不妙，匆匆地從家裡趕到祠堂，直奔藏有石獅子的小屋。小屋裡繼子赤身裸體躺在床上，鼾聲如雷；族長急忙打開被層層黑布包裹的石獅子，仔細看了看石獅子的眼睛，然後一屁股坐在了地上，久久說不出話來。

石獅子的眼睛變紅了。

族長驚懼之餘，急忙踹醒還在酣睡的繼子，質問他昨晚發生何事。繼子還在懵著，看著眼前五官扭曲、面目猙獰的繼父，嚇到不敢出聲，但面對繼父愈來愈嚴厲的語氣，他只能把昨晚如何勾引一枝花到祠堂的事和盤托出。族長聽後氣急敗壞地命令他，快去找盆水和乾淨的毛巾來；然而，石獅子眼睛上的紅色，明明看著是人為塗抹上去的，卻怎麼都清洗不掉。

雨越下越大了，憤怒的族長帶著繼子和其他幾個族人直奔一枝花的家，然而早已人去樓空，隨之消失的還有阿毛。

這場雨足足下了四十九天，在第四十九天的深夜，村東頭的沂河穿出轟隆隆的悶響，河堤決口了。

洪水整整奔騰了七天才退去，吳村被夷為平地，僅剩下吳氏祠堂和村外黃土嶺上那個被焚毀的寒窯。吳家人幾乎全員覆沒，只有不到十口人在祠堂裡躲過一劫，其中就有族長的繼子。

➤➤➤吳村的故事（上）

➤➤➤吳村的故事（下）