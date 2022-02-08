一、修訂家譜緣起

大概二十年前，父親不顧家人極力反對，開始計畫籌備朱氏家譜的修訂工作。直接原因是二哥考上了中國一所著名的大學，這在我們那個貧瘠落後的農村老家，絕對是一件光宗耀祖的大事，用小叔的話說：「我家祖墳冒青煙了。」

二哥考學也是一波三折，因為我爺爺曾經做過國民政府的保長，差點因此丟了性命；後來因為奶奶曾經暗地裡搭救過幾個地下共產黨員，他們在解放後做了鎮政府的領導，我爺爺才得以保住性命。不過反革命的帽子是免不了，也因此影響我們家好幾代人，成分都被劃成了五類分子；從我父親那一代起，就沒有資格當兵、考學，更別說入黨或進入國家機關了。

直到上世紀八○年代才得以平反，俗稱「摘帽」了，但影響並沒有完全消散。二哥初中考中專的時候，雖然收到了錄取通知書，並且順利通過體檢，但是在政審時還是被刷下來。那個時候的中專學歷，不但能把農村戶口變成城鎮戶口，俗稱「吃國庫糧」，還能進入國家編制，也就是現在的公務員。

然而，這顯然讓一些又紅又專的鄰里憤憤不平，他們暗地裡聯名到縣教育局 把二哥給告了。二哥也只能無奈地上了一所普通高中，我們全家也因此搬離老家，到另外一個村子落戶。

二哥參加完高考 後的某一天晚上，他的班主任陳老師偷偷地來家裡，說是二哥被西安的一所重點大學錄取了，並且說這是其所在中學建校以來最好的高考成績。但是他再三叮囑父母千萬不要聲張，通知書由他代為保管，報到及遷移戶口的事情都由學校代辦。

當年，同村的一個女孩也考上了縣城的衛生學校，她家裡大張旗鼓地擺了十幾桌宴席，宴請村裡的領導、親鄰，還有孩子學校的老師；村委會還特地出資，請鎮裡的電影 放映隊在村頭打麥場放了三天的電影。

這讓一直好面子的父親鬱悶了好幾天，直到二哥到了西安，並順利從村裡遷走了戶口，村裡人才知道二哥考上一所中國非常有名的大學，就攛掇父親放幾場電影慶賀一下。但父親並沒有答應，只是暗地裡到二哥就讀中學附近的一個小飯店，請陳老師和其他幾名二哥的代課老師吃了頓飯，回來後就萌生要為爺爺立碑、修訂朱氏族譜的念頭。

二、寒窯婦人講的故事

雖然老家絕大多數人家都是朱氏一族，但村子的名字卻叫「吳村」，儘管村子裡並沒有姓吳的人家。

傳說明末清初的時候，吳村的人家都是姓吳的，且擁有良田千畝，連給他們家做長短工的也必須改姓吳，否則就會被驅離。

有一天，村裡來了兩個討飯的，是一名老婦人領著一個十來歲的小男孩，兩人在村裡逗留了幾天，一戶吳姓人家發現老婦人的針線活很不錯，於是收留了他們。

一段時間後，他們發現老婦人竟然還識字，在他們隨身的破爛包袱裡還有一本線裝書，發黃的封面上寫著四個字：「朱子家訓」，每天早上，老婦人都會督促那個男孩閱讀及背誦。很快，他們的族長知道後傳了話來，讓老婦人和男孩改姓吳，否則不能再在村裡停留；沒想到老婦人果斷拒絕了，隨後就帶著男孩搬到村外黃土嶺上一處荒廢多年的窯洞，白天四處去乞討，晚上回到窯洞過夜，從此不再踏足吳村。

雖然他們不再去吳村，但吳村的孩子們卻越來越喜歡來這個寒窯，因為老婦人一肚子的故事，上知天文下曉地理，神仙鬼怪、歷史傳奇應有盡有。每當傍晚兩人討飯回來，吳村的一大幫孩子早就聚在寒窯外等候了，老婦人和孩子簡單洗漱，吃點討來的剩飯剩菜，就和孩子一起圍坐在邊上的一棵老槐樹下，開始講故事；直到日薄西山，月上柳梢才一一散去。

吳村當時有一條溝，把村子分成了溝南和溝北，溝北為吳姓族人居住；而被迫改姓吳的長短工及其家眷，則全部住在溝南。溝並不寬，約一、二十尺，常年有水，但沒有橋；溝北溝南雖然雞犬相聞，但實不能互相往來，溝南的人一直希望能在溝上搭座橋，但一直被溝北人拒絕。雖然只是一溝之隔，卻成了兩個階層的天然分界線，溝北人從來不去溝南，溝南人也從不被允許無故到溝北，更不能通婚結親等。

不知何時，溝南和溝北同時流傳了一段故事，說在不久的將來，天下將大旱，村溝的水也會完全乾涸，溝底會出現一個石獅子；而石獅子的眼睛有一天會變紅，屆時將會有大水發生。

這個故事傳到了吳氏族長的耳朵裡，他認為這顯然不是個好預兆。很快，他就從獨生女兒那裡得知，這個故事是從住在寒窯的老婦人那裡流傳出來的，因為他的女兒也是經常去寒窯聽故事的人之一。他又從其他孩子的口中得知，獨生女和老婦人帶來的男孩過從甚密，兩人正值情竇初開的年齡，如果任由發展下去，後果不堪設想。

➤➤➤吳村的故事（中）

➤➤➤吳村的故事（下）