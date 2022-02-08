有一種朋友不在生活裡，是在生命裡。

伍先生夫婦，待人誠懇、古道熱腸，我們萍水相逢卻一見如故。他們夫妻都上班，膝下有一對年幼可愛的兒女，本身就很忙碌，可是仍然很熱忱地幫忙、照顧初來乍到的我們；例如找公寓、買車、買保險 、考駕照 、添購簡單的家具。

他們不僅送我們一些簡單的餐具，還帶著我們認識四周的環境，包括學校、超市、郵局等，樣樣為我們考慮周全。

在美國居住需要開車，我有駕照，可是沒有駕駛經驗。對於「路試」沒有信心，伍太太海靖知道後，主動把他們的第二部車借給我練習，這份恩情讓我感動。

第二天他們把車子洗淨，油箱加滿，鑰匙交給我。一周之後，他們問我練習得如何？我說：「沒練，害怕。」海靖說：「別怕，下班後，我來陪妳練車，告訴我什麼時候方便。」這份深情厚誼此生永難忘。

參加路試時，我緊張到頭痛、想吐，只好臨時取消，伍先生體諒地表示：「身體不舒服，不要勉強。」第二次去又打了退堂鼓，躲在廁所裡很久才出來，伍先生仍耐心地說：「沒關係，如果沒有準備好，我們改天再來。」實在是不好意思再推拖。

再次叫到我的名字，知道無法再逃避，只好硬著頭皮上車應考。考官是一名和藹可親、白髮、年長的白人男士，上車後只說了一個字：「Go！」我緊張又害怕，手腳抖個不停，以二十公里的龜速慢慢行進，一路上考官不停的催促：「Go！Go！」轉了一小圈，不到十分鐘就說：「Go Back 。」

聽到這口令，我如釋重負，心想：「感謝上帝，總算要結束了。」可是又有些擔心，「這麼快回頭？沒有路邊停車、倒車入庫等測試？」

回到考場，下車後，小弟和伍先生問：「怎麼這麼快就回來了？情況如何？」我說：「不太好。」伍先生安慰我說：「沒關係，別氣餒，我們再接再厲。」考官在試卷上寫了幾個字交給我：「去照相、繳費。」我依然有些恍神，不明白考官的意思，小弟和伍先生齊聲祝賀：「太好了，恭喜妳，通過了。」「什麼？我居然通過了？」晚上伍先生夫婦請我們吃飯慶祝，真是受之有愧。

我找到了工作，可是問題來了；有駕照，可是膽怯加路癡，還是不敢開車。結果早上麻煩弟弟送，晚上麻煩海靖接。伍先生夫婦和我們非親非故，卻對我們如此的關懷和照顧；有這份情，得此良師益友，是我的福氣也是運氣。

後來搬到千里之外的中部，慢慢地斷了聯絡，天涯路遠，依然惦念，前年初又聯絡上了，心中那份驚喜，猶如與失散多年的親人重逢一般。