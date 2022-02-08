我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

《老物件情懷》最長的一天

文、圖／張煤
作者代課用的文件夾。
作者代課用的文件夾。

今年第一場大雪驟降，四下銀裝素裹，出行不便，索性整理舊物，竟看到以前代課用的文件夾。首次代課的情景倒帶，想起當時由於學校出錯，代課竟沒得到任何報酬。

首次代課那天，天黑黑，雪皚皚，開著庭院賤價買來的老爺車，我一早去代課。出國就是不斷開啟人生第一次：第一次開車、第一次挑戰寒冬，今天是第一次駛入暴風雪

狂風呼嘯，大雪紛飛，能見度低，路沒鏟雪，車醉了。突然出現一個大下坡，我感覺似乎開過了代課的學校。左手握方向，右手轉身抓地圖，說時遲那時快，車往右一拐，我急忙往左猛打方向，再往右急轉。「砰」一聲巨響，車撞上電線桿，氣囊全開，眼鏡碎了。幸好路上沒車，更多虧老爺車捨身救我。

驚魂甫定，我把車交給拖車師傅，擦乾額頭和大衣上的鮮血，趕到學校，深呼吸，鼓足勁上講台，若無其事地講起海明威的「老人與海」。

下課鈴響，我趕到領館下班前為老闆取回簽證，然後奔大學聽美學欣賞課；這時我開始走神後怕，光看著教授小嘴一張一閉，腦子裡全是白天車禍的情景。下課已是晚上九時半，出來遇到一名華人生病，我陪到醫院。終於踏上歸途，公車冒著大雪前行，眼看快爬完大上坡，引擎卻熄火；我迎著窒息寒風，腳踏齊踝深的雪，嘎嘰嘎嘰前行，到家已半夜。我身心疲憊，自語道，「這真是我人生最長的一天」。

車禍 華人 暴風雪

上一則

喚我小名

延伸閱讀

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
雪季到 芝加哥又見占用路邊停車位 造成不少停車糾紛

雪季到 芝加哥又見占用路邊停車位 造成不少停車糾紛
大雪降臨

大雪降臨

北卡男無視風暴警報登山受困 6救難人員冒死救援

北卡男無視風暴警報登山受困 6救難人員冒死救援

熱門新聞

人生七十才開始

2022-02-06 02:02
伊斯坦堡名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」，展示在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集的近500件文物，呈現相關地區廁所文化演進。（中央社）

僕人進去幫國王清屁股 伊斯坦堡廁所展看見文明演進

2022-02-05 00:31
作者大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照。

《老照片說故事》大姊的婚姻

2022-02-03 02:00

三塊錢

2022-02-01 01:01
2022年的開頭有臘梅的清香相伴。（李源．攝影）

最好的新年禮物

2022-02-02 01:02

搭車突失去意識 日本芥川獎得主 西村賢太享年54歲

2022-02-05 03:11

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回