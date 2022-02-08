《老物件情懷》最長的一天

作者代課用的文件夾。

今年第一場大雪驟降，四下銀裝素裹，出行不便，索性整理舊物，竟看到以前代課用的文件夾。首次代課的情景倒帶，想起當時由於學校出錯，代課竟沒得到任何報酬。

首次代課那天，天黑黑，雪皚皚，開著庭院賤價買來的老爺車，我一早去代課。出國就是不斷開啟人生第一次：第一次開車、第一次挑戰寒冬，今天是第一次駛入暴風雪 。

狂風呼嘯，大雪紛飛，能見度低，路沒鏟雪，車醉了。突然出現一個大下坡，我感覺似乎開過了代課的學校。左手握方向，右手轉身抓地圖，說時遲那時快，車往右一拐，我急忙往左猛打方向，再往右急轉。「砰」一聲巨響，車撞上電線桿，氣囊全開，眼鏡碎了。幸好路上沒車，更多虧老爺車捨身救我。

驚魂甫定，我把車交給拖車師傅，擦乾額頭和大衣上的鮮血，趕到學校，深呼吸，鼓足勁上講台，若無其事地講起海明威的「老人與海」。

下課鈴響，我趕到領館下班前為老闆取回簽證，然後奔大學聽美學欣賞課；這時我開始走神後怕，光看著教授小嘴一張一閉，腦子裡全是白天車禍 的情景。下課已是晚上九時半，出來遇到一名華人 生病，我陪到醫院。終於踏上歸途，公車冒著大雪前行，眼看快爬完大上坡，引擎卻熄火；我迎著窒息寒風，腳踏齊踝深的雪，嘎嘰嘎嘰前行，到家已半夜。我身心疲憊，自語道，「這真是我人生最長的一天」。