我記憶中的童年，物質雖然並不富足，但精神生活還算可以。

父親雖不算什麼知識分子，卻鍾愛購買及訂閱書刊。六○年代初，在那個食物及讀物都較貧乏的時期，一般人都寧願取前者而輕後者，事實很明顯，如食物尚未滿足又豈有心思於讀物呢？

而父親卻喜歡閱讀卻對食物不甚追求，家中「知識就是力量」、「科學大眾」、「世界地理」等書刊都有訂閱；逛新華書店 ，每有喜愛之新書出版也都照買不誤，家中積存「十萬個為什麼」多冊，及中國名著和外國小說 ，足足有一大書櫃。印象最深的書，除了「三言兩拍」、「三國演義」、「水滸傳」、「西遊記」、「聊齋」等，還有「官場現形記」、「金陵春夢」等，不勝枚舉。

外國小說中印象較深的有「真正的人」、「魯賓遜漂流記」及「牛虻」等多本書籍；特別是「金陵春夢」，還是六○年代初期父親託人從香港寄回，當時想是所費不菲。在那食物尚不充裕的年月，如對文學沒一定興趣，誰會對精神食糧那麼執著呢？

小時候我的一大嗜好就是看公仔書（小人書），父親那年工作單位在河南洪德路，每周六我都會到父親單位陪值班；而洪德路有一新華書店，每次我都會求父親幫我買一本公仔書。還記得第一本是「黃飛虎反五關」，二毛六人民幣，當然什麼三國、水滸，雜七雜八的還有好幾十本，所以跟小學同學交換書看的本錢頗為充足，同學很羨慕我。事實上那時沒幾本公仔書可以收藏，所以我內心其實也頗為得意。

那年我已十歲，升讀小學四年級了，小人書已不能滿足我；父親所積存之報刊書籍都基本翻閱過，雖說不算對內容十分明瞭，但也大概領悟到書中意思。故事書看多了，自然腦海積存了不少對生活的憧憬與幻想。

學校放學回家後，功課很快完成，其餘都是追小說的時間，更甚者晚上在床上猛讀，不願停下；以致母親老告誡我會把眼睛看到近視，將來沒錢給我買眼鏡而強行關燈，此情景歷歷在目。

家中書籍基本盡閱，就只能往外發展。那時廣州有些地鋪作為租書店營業，而附近珠璣路、太平路狀元坊，與對面太平橋等三間書鋪，我更是常客。想起來讀小說也會上癮，實在耽誤不少時間。

這三家店主對我的租書態度也不甚歡迎，那時不論長、中、短篇小說，除了放下押金，今天去借明天歸還，只須兩分錢，一般人基本很少一天歸還。而我多是每周六開門就立即進入，看上眼就立即借出，翌日晚上關門前交還。可能你有疑問：一本名著如「儒林外史」，數十萬字，怎可能看完呢？其實不然，店東會拆分上、中、下三冊租出，加上我看小說有點「囫圇吞棗」，如此做法，店主自是頗有微言，但卻無可奈何。

少年時另一喜好是電影，其實讀小說與看電影都是精神上的娛樂，看小說省錢，電影票卻是我一個小孩子難以負擔。想起來，現今兒童生活與吾輩當時，真是有「雲泥之別」啊。

說回廣州在我孩童年代，電影院 分作四類收費，記得一等電影院全市只有三間，中山五路「新華」、西濠二馬路之「廣州」，和十八鋪南上九路的「金聲」，收費標準是前座二毛半，後座三毛，樓座就三毛半了。那時普通工人剛入職都是每月三十五元左右開始，所以算起來也所費不貲。

二等電影院就有西濠、美華、永漢、解放等，收費前、後、樓座票價少收五分；至於三等有新新、羊城、新星一類，票價與二等相比也遞減五分；還有四等應該是長壽、兒童，票價也如此類推。但我還是最喜歡看電影院的「兒童場」，因消費較便宜，不論座位均是一毛；每到周六、日就會有影院推出，我會在周五翻看報刊的預告，以便用較便宜的價格來消費。

那時期每月也難得有幾部國內新片推出，且電影都大同小異，描述國共內戰，如「南征北戰」、「紅日」、「渡江偵察記」等，或是所謂反特片「秘密圖紙」、「羊城暗哨」、「跟踪追擊」一類；而生活笑片記得有「大李小李和老李」、「女理髮師」、「滿意不滿意」。當時的動畫片「大鬧天宮」、「孔雀公主」、「牧笛」剛放映的時候，也帶給小朋友們不少歡樂；偶有外國電影更是轟動，印象最深的是當時印度電影「流浪者」的「拉滋之歌」插曲，風行一時，當時令人有耳目一新的感覺。

當我升讀五年級不久，文革開始，在破四舊、立四新的形勢下，租書鋪都基本關門大吉，因不論公仔書及古今小說都已不合時宜，誰還敢出租做生意。

電影院也沒什麼影片可放映，不要說政治氣氛高漲，那些影片不知道是否抵觸社會當時風氣，無人敢作主張或批准放映，電影製作也陷於停頓。後來樣板戲推出，那是六○年代最後期，製作成電影好像已是七○年初期了。

回想起小時候精神生活與現在相比，總覺得如在夢中，這個世界真的變化太大了。