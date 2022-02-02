漆黑的森林，父親走在前面，我跟著他。夜晚的天空，破出一個月亮那麼大的洞，還有無數星星那麼小的洞，滲著天外的亮光，一些雲朵匆忙著做徒勞的堵漏。我喜歡夜晚，這時候，天空不再限制我的想像力，許多夢想穿越漏洞，在天空之外得以實現。

兒時村莊，家家戶戶煙囪濃煙滾滾，鍋碗瓢盆乒乒乓乓聲響此起彼伏，就天真地以為天上的白雲是神仙做飯造成的雲煙。有一次雨過天晴，父親去新開的茶園劈柴，奶奶搬來一只小板凳，讓我踮起腳尖趴在窗戶上看；順著她的手指，只見遠山上一個小小的人影舉著斧頭，正一下一下劈著。聲音傳來慢，以至於看見他舉起斧頭時「啪」的一聲響，斧頭落下去反而沒有聲音。接著，飄來一片霧，霧越來越濃，父親消失在霧裡，只有劈柴聲，一聲一聲從霧裡傳來。那是我第一次認識霧，雖然根本分不清雲、霧以及煙的區別。

父親個子不高，但很健壯，肌肉 十分發達，這是他長期從事體力勞動的緣故。讀小學四年級的春天，我在鄰村挖來一棵小棗樹，種在家門口，棗樹長得比我慢。青春期回到家鄉，個子往上竄，那棵小棗樹蟄伏了幾年後，突然也跟著我猛長，兩、三年間長得比我高好幾截，占據了門口一小片面積，還開了幾點花，秋天長出幾粒稚嫩的棗。

父親將磨得寒光逼人的柴刀和割松脂的油刀交給我，讓我去後山跟著大人伐木、割松脂。在我眼裡，後山經常雲霧繚繞，神祕得有點嚇人，不但野豬成群，還有人遇見熊出沒；有兩次回家天黑了，森林裡陰森森的，讓人頭皮發麻，但很快就聽見父親跟來的腳步聲，心裡頓時踏實下來。夏天，森林裡經常會聽見有人「嗚——喂！」的大聲呼喊聲，據說那是呼喚風的語言，我深信不疑，因為天上的雲看起來跑得更快了，呼呼的風掠過樹梢，涼爽多了。

「家鄉何所有，白雲轉悠悠」。雨過天晴，在後山勞動，只見村莊被濃濃的雲霧籠罩，雲霧裡雞鳴犬吠聲不絕於耳，伴隨孩子們的尖叫與哭鬧。平常日子，在山頂遇見的日出日落，也很迷人，一輪紅日像一個大柿子，甜膩的果醬流溢出來，抹在雲朵上，彷彿一張可口的印度 飛餅。

離開家鄉後，做過記者、編輯，去了許多農村，尤其是偏遠山區，那些延續千百年的古村落，正在快速老去和消失。一棟棟古老的農房，象徵性地關著大門，三五根野籐蔓攀爬在鏽跡斑斑的爛鎖上。有兩次在飛機上俯視群山間的故鄉，匆匆一瞥，青翠山坳裡，白牆黛瓦的老家上空，漂浮著幾片雲。我貼著窗玻璃，想再聽聽下面的劈柴聲，可惜再也沒有了，滄海桑田，只有懷想，沒有悲傷。

「白雲依靜渚，春草閉閒門」。老去的鄉親們陸續離開後，他們把村莊交還給了大自然，把房屋租給了白雲。而我，繼續在外流浪。