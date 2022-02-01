近期新冠肺炎在中國西安爆發，當局倉促下令封城 。居民被關在家中不准外出，食物供應卻沒有到位，不少人在封城前沒能採購，剩餘食物眼看就要吃完；有人因為斷糧，出門買幾個饅頭，卻遭毒打。看了報導我不禁想到，要是這些人家裡備些罐頭食品，就不至於此了。

與此同時，我也想起自己與罐頭食品的交集。我對罐頭的最初印象來自韓戰電影 ，影片裡中國士兵在冰天雪地裡吃一口炒麵就一口雪，而美軍大兵卻大口吃著罐頭食品，形成鮮明對比。那時候我還小，覺得罐頭食品一定很好吃，不過那個年代罐頭是高檔食品，父親從未買過。

我第一次嘗到罐頭食品的滋味，是一九六一年從瀋陽到上海外婆家時。那個饑荒年代根本就買不到什麼菜，沒想到外婆竟變戲法似地拿出一個午餐肉罐頭。那時候上海每人每月只配給半斤肉，瀋陽更只有三兩，見到這滿滿一罐足有一斤的肉，聞著香味撲鼻，口水都要流下來了。

我問外婆在哪裡買的？才知道是香港 的姨媽寄來的。當時中國大饑荒，許多香港同胞買了食物寄給中國親友，罐頭能長期保質，當然是首選。這是我第一次吃到罐頭午餐肉，感覺簡直人間美味。那時我只顧吃，沒顧上看罐頭是哪裡產的；其實這些罐頭多半是中國生產，出口到香港，再被香港同胞買了寄回中國，乃名副其實的出口轉內銷。

我與罐頭食品再次交集，是在一九八○年代。我的妻子在著名的上海泰康食品廠工作，該廠出產的罐頭食品暢銷海內外，但生產過程中難免有些罐頭被碰癟，就以半價賣給職工；於是我們近水樓台先得月，不時品嘗到紅燜牛肉、五香鳳尾魚、四喜烤麩、醬汁油燜筍，現在想來依然齒頰留香。

有段時間，妻子拿回家的處理品罐頭是深綠色的；上面只寫品名如油燜茄子、四川榨菜絲，連泰康食品廠出品的字樣都不寫。我有些奇怪，問過該廠工程師才知道，原來這是特供前線部隊的。

當時中國與越南兩軍在老山邊境打得難分難解，不是擺開陣勢大打，而是雙方都隱蔽在只能容納數人的貓耳洞裡，找機會向對方放冷槍。在這種形勢下部隊不敢燃火煮飯，只要有一點火星，就會被越軍當靶子打；於是部隊只能吃罐頭，泰康廠的油燜茄子與榨菜絲很合前線士兵的口味。想起小時候看的電影，中國士兵也像美國兵那樣，吃上罐頭食品了。

後來我出國留學，沒想到與罐頭又有了交集。原因是當時我面臨「雙缺」的局面。一是缺時間，為了在美國站穩腳跟，我從早到晚忙著做實驗寫論文，回到住處還要看文獻直到深夜，根本沒時間好好下廚，通常只煮一小鍋飯，開個罐頭配飯。

也許有人問：那不能去飯店嗎？這就涉及到第二個缺了：缺美元。

憑我剛來美國時那點收入，別說上飯店，就是三、四美元一盒的外賣都嫌貴，於是罐頭就成為不二選擇。罐頭既省時又省錢，去中國城買二、三十個罐頭，每個只要一美元左右；最常吃的罐頭，葷的有午餐肉和五香風尾魚，素的有油燜筍和四喜烤麩。這些罐頭不少是泰康食品廠生產的，能夠在萬里之遙吃到妻子廠裡的產品，也是一種精神安慰吧。

說起罐頭食品，不能不提及其起源。一七九五年法國皇帝拿破崙率軍征戰，由於戰線太長，食物運到後腐爛變質，不少士兵因此患病。於是拿破崙以巨額獎金徵求長期儲存食物的方法，法國人尼古拉‧阿佩爾經過研究，在一八○四年找到好辦法；他把食品裝入寬口玻璃瓶後用木塞塞住瓶口，放入蒸鍋加熱，再將木塞塞緊並用蠟封口，這種辦法能長期保藏食品，這就是罐頭食品的起源。不過罐頭在長時間儲存中，食品的口味、色澤、品質會發生變化，營養成分也有所下降。

罐頭問世二百多年來，主要用於戰爭時期和自然災害時期，這次蔓延全球的新冠疫情也是一種自然災害。美國大零售商Costco順勢推出「世界末日」罐頭套裝，包括蔬果乾、肉類和奶類等幾百個罐頭，夠四口之家吃一年的，保質期達三十年。Costco的解釋是，面對自然災害，在家裡囤上一年的食物，令人更有安全感，堪稱 「裝在罐頭裡的安心」。從這次西安倉促封城來看，各家各戶還是適當儲存些罐頭食品為好，畢竟有備才能無患。