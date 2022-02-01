作者的第一支西門子手機。

上世紀九○年代初，通訊工具逐漸開始了變化，家庭按座機的，從無到有，從少到多不斷增加。挖到第一桶金的大款們，手舉沉重的「大哥大 」當眾通話，顯擺自己的超前和富有；體制內的人群和普通老百姓中，常在外邊經商、打工的人，也大都在腰間掛上了BB機，一夜之間，道路兩旁長出了許多公用電話亭，實可謂方便至極。

但是沒幾年功夫，除了一些單位和家庭還保留了少數座機外，其它的一切都被手機 所取代，什麼「大哥大」、BB機全都銷聲匿跡了。不久，手機便在各行各業普及，甚至少數路邊行乞的人，也邊打著手機邊招搖過市。

此情此景，我看在眼裡，想在心中，甚至懷疑這種手機是否管用？羨慕忌妒恨的情緒油然而生。我對老伴笑著說：「現在怎麼是人不是人的，都用上手機了？」老伴說：「有手機打電話多方便，誰不喜歡？你若喜歡，買一支就是了，甭饞人家的。」我想，老伴說的有道理，不要以羨慕忌妒恨的情緒來抵制新的事物，要以平等的眼光看待所有人。只要有錢且來自正道，誰都可以買，誰都可以擁有。

於是我也想與時俱進買支手機。那時我剛退休不久，服務於一家研究所，曾為它寫過一篇長文，刊登後收到了三千元人民幣的稿酬。君子愛財，不僅受之有道，我還要用之有道，便打算用這筆稿酬去買一支手機，但是又不知到買什麼品牌好，便諮詢了時任遠洋貨輪船長的兒子。

他說有一次在船上，好多同仁的手機都無訊號，打不出電話，只有他的西門子手機打通了。我根據兒子的經驗和建議，便買了這款小巧輕便的手機，到手後如獲至寶，不打電話時，也常常拿在手中把玩。幾年後，兒孫們又先後送我能拍照、發微信 等多功能的二手智慧手機，與我這支只有通話功能的小手機相比，有著天壤之別，於是我就把小手機當洋骨董，收藏起來了。