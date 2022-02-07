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《老物件情懷》工程師的巧手

文、圖／文基
媲美清明上河圖的黑鋼筆畫。
媲美清明上河圖的黑鋼筆畫。

這兩件藝術品是六○年代，我在台灣台南亞洲航空公司工作時，當時的頂頭上司鄭雷孫先生，二十年前到美國田納西州拜訪我時送的禮物。每次看到這兩件藝術品時，常把我帶回在台南工作時的難忘回憶。這兩件藝術品令人驚嘆，難以相信這媲美清明上河圖的黑鋼筆畫及瓷土駱駝雕像，是出自一名機械工程師之手。

鄭先生精明強幹，四十歲不到就被任命為手下有數百員工的設備修護廠主任，因工作優秀，為人公正，賞罰分明，他深得洋人老闆的信任及工人的愛戴。我有幸能在他手下工作，那學有所用、難得的工程經驗，並能一展才能的工作環境，都令人懷念。人生最幸運的是，能遇到一個能賞識你潛能並且能提拔你的貴人，所謂千里馬也要有伯樂始能脫穎而出；鄭雷孫先生就是我的貴人，讓我得到好的事業起步，始能有今日的幸福人生。

台南亞洲航空公司是二戰時，飛虎隊陳納德將軍的遺孀陳香梅女士所創的民航公司，移到台灣後改名為亞洲航空公司，專門修護美國空軍的飛機。當年公司由中國遷移時員工大都是以上海及香港人居多，所以在公司裡上海話及廣東話大行其道，台灣本地員工極為稀少。

我當時在高雄一家公營工廠上班，剛新婚不久，入不敷出，很想找一個收入較高的工作。當時在台灣找工作極為困難，亞航因是外資公司，所以薪資較一般公司高。我沒抱著樂觀的心情寄上求職函，想不到被鄭先生破格錄用。我在該公司工作十多年，直到一九六九年離職移民來美。

鄭先生從小生於憂患，年輕時適逢對日抗戰，輾轉後方求學畢業於西南聯大。他有時非常感嘆他們那一代的困苦人生，天生才華不能得到發揮，為了生存不得不選擇不是自已最喜歡的行業；這也是他成為工程師，而不是成為畫家或美術家的主要原因。

田納西州 香港 移民

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