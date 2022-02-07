初中時，每周五晚上播演的「勇士 們」是我們小巷裡所有小孩最愛的影集，那年代不是家家戶戶買得起電視機，小巷也僅有二戶人家擁有。所以當晚，五、六個年紀差不多的孩子們，就圍著比收音機稍大一點的電視螢幕看「勇士們」。

看完後大伙就學那些勇士們在戰場上所有的姿態，包括開槍、中彈、丟炸彈，還學著嘴裡叼根菸、皺著眉、模仿洋腔怪調，把老奶奶家弄得桌倒椅翻。老奶奶講著一口廣東話開罵，把大伙轟出門；有時她情緒不好，才看幾分鐘，就從太師椅一躍而起，乾淨俐落地把電視關掉，再小心地把電視螢幕前的小折疊式窗叩緊，並嚴厲地說，「電視已開太久，過熱，會爆炸」。

大伙兒百般請求，又對老奶奶灌迷湯，皆無效，只好如鳥獸散各自回家；當時劇中「勇士們」的愛國、愛家、愛民情操和視死如歸的鬥志，都深刻印在腦海。

成長過程中，圍繞在形形色色的人群裡，緣起緣滅，比走馬燈還炫目。讓我敬佩又感激的，就只有遇到一名有著如「勇士們」高超神聖精神的人，他是我初進計算機公司的單位主管，有著南方鄉野豪放不羈個性，腦裡裝滿了科學新知，高度想像力和創造力並行運用。

他具有計算機設計工程師的精細嚴密心路，也精心探研宇宙星球的奧祕，在長春籐名校充分打造理工領域堅實的根基。他畢業即獲聘計算機公司設計工程師主任，親手設計計算機裡配件，有數十項目都申請到全美洲產品設計專利權，為公司賺進大量財富，公司股價更突破交易頂峰，讓公司名聲排名第一。他設計產品，出廠後，被各大公司爭先採購，可立刻安裝運作；他雖身為公司風雲人物，卻平易近人，一點都嗅不著官味。

有幸被錄用當他助理員，這是我來美後第一次能坐辦公桌的職務。當時我不論會話或文字表達、文法、用詞、句型都錯誤百出，他一定耐心改正，教我如何找到錯誤，為何會有這樣思路，而後再改變思維能力，必會寫篇好報告。

跟他工作，所學一身受益不在此限。他團隊裡所有工程師，也被他調教到知道該如何突破空間，大膽挑戰設計不同的角度與層面。整隊人馬每天九、十小時都如戰場上的勇士們，目標一致，互相扶持、用衝鋒陷陣精神和毅力去破解程式中漏洞、抓蟲。周末全組人攜家帶眷一起打高爾夫球、烤肉，或由他開船去深海釣魚；他要大家有看不到明天日出、日落的心念，不管工作、休閒都盡心盡性享受現今最美滿時刻。

之後不久，他雙腳開始有麻麻的感覺，一開始還笑說，一定是因為解程式坐太久。他調整為時常走動，也不見好轉，反而失去雙腳知覺，不能走路；就醫被宣告是罹患了「肌肉 漸凍症」，目前仍查不出病因，亦無藥物可醫療。他卻樂觀說：「醫生摯友會助他安樂死，免痛解放。」雖肌肉麻痺慢慢地往上轉移，他仍坐著輪椅正常工作。

他設計出第一部語音計算機，產品正式推出時，為殘障者帶來極大幫助與希望，他更欣慰這產品也給自己帶來很多方便。好強的他直至雙唇麻痺，才允許太太代簽殘障者提前退休 終生撫助補貼書。最後一次去探訪，他僵硬繃直在輪椅上，眼皮用膠布往上貼，藍色大眼珠左右上下不停轉，聽大伙聊天，卻已淚如雨下。一周後，他如勇士一樣無後顧之憂，永遠退出人生戰場。