我在洛杉磯開中醫診所已經三十多年了，哈維從我剛開診時就是我的病人，非常健談，幾十年來互相之間十分了解。我剛開診所時才來美國不久，很多事情都是邊做邊學，哈維給了我很多建議和幫助。

第一次見到哈維是一九九一年，他經由我的學生介紹來到診所，大概五十多歲，一開始就告訴我，「我已經有中醫針灸醫師了，只是你的學生強烈推薦，我就來試試」。於是我就運用所學的中西醫知識，使出渾身解數，從飲食起居到睡眠休息，從陰陽五行到氣血失調，從西醫預防到中醫調理，一次就把哈維給征服了。從此哈維每周至少到我的診所報到一次，成了我的長期病人。

哈維是猶太人，五短身材，患有輕度脊椎側彎；他一生從事商業房地產 投資，擁有數十棟建築，收入頗豐。他精於算計，每年交稅時，都向我炫耀怎麼利用買賣房地產避稅。哈維結過三次婚，第一任妻子給他生了一個男孩，兒子布萊迪當時是一位中學老師；第二次婚姻時間很短，沒有子嗣；第三任老婆喬安妮比他小十八歲，還帶來一個繼女艾麗絲。喬安妮剛進門時，艾麗絲大概八、九歲。喬安妮約三十初頭，身材修長，千嬌百媚，比哈維高半個頭，說話嗲聲嗲氣。

像所有老夫少妻，哈維有求必應，喬安妮所有的要求到最後只有一個「錢」字。哈維的兒子結婚後要買房子，和老爸要頭款二十萬美元，哈維馬上寫支票 。喬安妮在繼子走後和哈維大吵大鬧，哈維只好再寫一張二十萬美元支票給艾麗絲，事情才了結。哈維每次看完診後，都要把信用卡收據小心地收好，因為回家後要給喬安妮報帳和交代。

我們曾去哈維家的節日晚宴許多次，他家位在高級社區，豪宅六千平尺，長住保母已在他家服務二十多年了。哈維對艾麗絲總是稱「我女兒」如何如何，可是我們從來都沒有聽到過艾麗絲叫他爸爸，總是叫他哈維；即使隨母親一起嫁入豪門，艾麗絲還是用生父的姓。幾年後診所新來的助理，見到哈維帶著艾麗絲來看病，聽哈維一直在誇獎、推崇和顯擺自己的「女兒」，助理聽得有點煩了，就問他：「你女兒怎麼那麼高，你怎麼這麼矮？」在場所有人都無語，十分尷尬。

九○年代末我買房子，因為哈維在房地產行業經營幾十年了，請他幫忙。他看了看房子介紹的說明書，馬上告訴我，這個房子值得買，地段好，房子全新；而且還告訴我頭款多少、三十年或十五年貸款 月供多少、地產稅多少、十年後可能會升值多少。難怪他在商業地產賺那麼多錢，腦子算得真快。

為了感謝哈維幫忙，我們在新家開了暖家聚會，自己煮了一桌子飯菜招待客人。哈維和喬安妮帶來一包漂亮包裝的餅乾禮物，大家吃著聊著很高興。第二天我和太太去超市，在貨架上看到那款同樣的餅乾，原來是獨立紀念日後減價銷售，三點四九美元。

艾麗絲大學畢業後當了中學老師，很快就要結婚了，對象是家居店的員工。哈維告訴我，他只付艾麗絲一次結婚的費用；可是艾麗絲第一次婚姻不甚美滿，兩年後以離婚告終。第二次結婚時，在喬安妮的強力要求下，哈維不得不再掏腰包，艾麗絲的第二個丈夫是一名有三個孩子的工程師，婚後艾麗絲又生了兩個孩子，可把艾麗絲忙壞了，經常和丈夫帶著五個孩子回娘家。

我有一次在和哈維聊天時，提到今後孩子長大後上大學，現在就需要攢學費了。喬安妮在旁邊敲邊鼓：「外公會給孩子們付學費的，對不對？」哈維聽到後，苦笑地點頭。第二天哈維來我診所說：「我老婆當著女兒、女婿的面，怎麼這樣說呢？五個孩子要是都去私立大學，那要一百多萬美元。我可以付艾麗絲的兩個孩子大學，但不會付女婿帶來的三個孩子學費。」我心裡想您都八十多歲了，恐怕等不到孫輩上大學了，到時候就是喬安妮掌控財產，那就由不得您了。