小巷深處新年好（下）

她喊著身邊的童養媳錦雲──外婆家解放前在路上撿來的小女孩，吩咐她給我拿了些芝麻糖、五香豆。當我叩了頭起身的時候，外婆又從棉衣袋裡掏出一個紅包給我，還說「過年長尾巴了，要多聽媽媽的話哦」。回家後，我打開紅包外面的幾層紅紙，裡面現出一張一萬元的鈔票（舊幣，相當新幣一元），媽媽收走了那一萬元，只給了我一百元買鞭炮、畫片的錢。

串門拜年時，小巷的老一輩家長們對小孩子都這樣交代：「見了年老的外婆、爺爺就要跪下叩三個頭。是伯伯、伯媽要鞠躬。」媽媽跟著爸爸走南闖北，是見過世面的人，可是她說：「這是從前的老習俗，小巷裡老人多，小孩子還得照辦，不能打破規矩。」

在小巷口的那棵桂花樹下有一塊空地，是從前的青石板鋪就，樹下有兩個石凳。

到了新年，小伙伴們都不約而同來到此處玩耍。那時還沒有衝天炮，更沒見過花炮，我們就把長掛鞭炮拆開，一個一個點燃，用力朝天上拋，比誰拋得高，比誰的鞭炮炸得響。

我們小巷的十多個男女孩，在大人的幫助下，用稻草捆紮成一個個草把，再用草繩連結，用竹棍舉起，一條長長的草龍出現了；只有那龍頭龍尾，是小巷裡龍大伯精心編織的。我們在小巷裡來回舞動，每經過一戶家門，家裡的大人就為我們放一掛鞭炮，我們舞出了新年的美景。

幾十年後的一個新年，當我帶著兒孫重返小巷時，眼前已是一片高樓聳立的小區了，沅水河畔也築起了觀景走廊；要不是巷口那棵老桂花樹還守護著歷史，我已找不到記憶中的小巷深處了。當年小巷「新年好」的祝福，已走進嶄新的世界。

➤➤➤小巷深處新年好（上）