由於受到私塾出身的父親薰陶，以及數度父子倆搭檔賣春聯的體驗，使我對楹聯產生了濃厚的興趣，其中更是獨鍾春聯。在我研讀的數十年過程裡，筆記已達八大本，其中不乏許多絕妙精釆的春聯，適逢新春大年，特此選取一些前人的生花妙筆之作。

來年是虎年，就以「春日春增色，虎年虎作威」拉開序幕。

著名文學家梁羽生，不僅是新派武俠小說 的開山，也是楹聯的泰斗，代表著作是名聞文壇的「名聯觀止」。他曾應香港 天地圖書公司經理劉文良之請，寫了一副包含天地、讀書和虎年等字眼的春聯：「讀好書，天地間無上樂趣；迎新歲，虎年裡大展鴻圖。」並在香港「大公報」副刊「聯趣」專欄中提及此聯，引起回響，其中一名讀者，回應了一則很貼切的春聯：「徹天罡氣迎風虎；匝地書聲簇汗牛。」

關於銜虎字之聯，遠昔更有一段有趣傳聞。北宋政治兼文學家王安石進京參加會試，路經馬家鎮，忽見一處人頭攢動，前去一看，才知該鎮馬員外以徵對聯方式擇婿。該上聯是，「走馬燈，燈走馬，燈熄馬停步」，王安石苦思一陣不得其對，由於趕考事大，於是匆匆離開。

進京入考場，揮筆疾書，並交頭卷，主考官心忖此生必定不凡，心生喜愛；為了進一步試探其才華，遂至門邊，指著場外飄飄的旗子，出句叫他當面答對：「飛虎旗，旗飛虎，旗捲虎藏身。」

王安石不加思索就以馬員外的上聯應之，接著向主考官作個揖，隨即趕去馬家鎮；後又以主考官的上聯回應，因此當上馬員外的乘龍快婿。當我聞此逸事，立即想出：「騰龍雲，雲騰龍，雲散龍抬頭。」以對那位主考官之題。

明太祖朱元璋奠都金陵，頭一年年關即發起全民張貼春聯運動，並且微服出巡。某日偶見一家獨無，詢之才知是閹豬之戶，朱元璋一時興起，為之大書：「雙手劈開生死路，一刀割斷是非根。」妙也。

中華民國 初年，廢舊曆行新曆，但民間仍過舊曆年，遜清遺老易實甫有感而題一春聯：「男女平權，公說公有理，婆說婆有理；陰陽合曆，你過你的年，我過我的年。」

聯聖方地山，因為如夫人是個天足，他曾張貼一春聯於門上，以反纏足之風：「做七品官兒，無地皮可括；住三間屋子，擁天足自娛。」他還有另一春聯佳作：「埋愁無地，淚眼看天，嘆事事都如前日；剪紙為花，搏泥作果，又匆匆過了今年。」

對日抗戰時，人民生活艱苦，四川重慶沙坪壩某教授寫了一震撼民心的春聯：「年年難過年年過；處處無家處處家。」當時，另有一春聯也廣為傳誦，「說什麼新年舊歲；還不是昨日今朝。」雖然輕描淡寫，卻盡幽默之能事。

我也見過不少風趣的春聯，例如香港人喜歡打麻將，曾有一副描述其景的春聯：「年從麻雀聲中老；春向青龍影裡來。」青龍乃古神話中的東方之神。人們對菩薩也似有厚薄，大廟紅燭高燒，香煙繚繞，牲畜享祀不盡，小廟則冷冷清清，無人問津。昔日某春節，有人給一小土地廟，貼了一副對聯：「土地婆：誰家放炮？土地公：他們過年！」此真乃冷暖人間。

我也曾在多年前，有幸看到世界日報刊出一副春聯：「世上風行唯一紙；界無畛域視同仁。」唏唏！我今年又貼了一副春聯：「金窩銀窩此窩最暖；兄妹姊弟親情至珍。」橫批：「融洽族旺。」