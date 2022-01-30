《老物件情懷》另類的全家福

作者老婆畫的漫畫。

這幅被命名為「牛馬不如」的漫畫，是女兒滿月時，正休產假的老婆根據我整出的段子，畫出來的「另類全家福」。記得自從老婆懷上孩子之後，給肚子裡的孩子取名就成了老婆交代給我的頭等大事，她成天追問我：「寶寶的名字想好了沒？」

給自己的孩子取個獨特響亮、又不會引起歧義的名字，真的挺難。更何況那時的中國執行非常嚴格的「獨生子女」政策，而只有生兒子才能傳宗接代的傳統觀念又根深蒂固，為了生男孩子，將肚子裡女嬰拿掉的情況很普遍；所以到醫院做產檢時，醫生對未出生孩子的性別嚴格保密。

在不知道孩子是男是女的情況下，取個男女通用的中性名字，更是難上加難。因此在那段日子裡，我搜腸刮肚了七、八個月，終於想出個讓老婆滿意的名字來。

女兒二○○二年出生，那年是馬年，當時有些難產，我非常緊張，兩天一夜沒敢闔眼，總算盼來了母女平安。看到她們安然入睡，就讓岳母替我陪床，自己先回家睡上一覺。

睏急了的我回到家裡，剛剛脫了衣服躺在床上，正準備睡上一覺，手機 就響了。「寶寶的名字，你想好了沒？」是老婆的聲音。「哎！還真的沒想出來。不過，現在，我倒是給自己想好了一個，叫：牛馬不如」，「什麼意思？」老婆相當不解。「妳想想，我娶了妳這個屬牛的，現在妳又生了個屬馬的，俺這瘦弱的小肩膀上，自此以後，不僅要扛著妳這頭牛，還多加了匹馬。在咱們這個家裡，我的地位已經注定成了一副牛馬不如的樣子。」我就靠這樣的靈機一動，暫時化解了想不出給女兒好名字的尷尬。

後來，我想用牛馬不如當成自己的筆名來紀念這段時光。主編看了，感覺不像是個人的名字，就刪去了牛字，將「不」字改成了「布」。於是，我就有了一個「馬布如」的筆名。