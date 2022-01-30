小巷深處新年好（上）

在沒有敘說小巷裡的新年之前，我先說一個趣聞，有一年春節，讀小學的孫女跟著她媽媽去公司朋友家拜年，得到了三千元壓歲錢，她高興極了。我說小時候，媽媽帶著我在小巷子鄰里家拜年，壓歲錢最多的是一元，我也高興極了，孫女卻大笑說：「爺爺那個年代好窮啊。」於是我給孫女算了一筆帳，在我們那個年代一角錢可以買四個雞蛋 ，我的一元壓歲錢可以買四十個雞蛋。孫女在掐著手指算來算去，驚訝不已。

時代不同了，經濟生活條件也有所變化。我小時候愛吃，喜歡跟著媽媽去拜年，就能得到很多好吃的零食，還有壓歲錢。我的許多小伙伴，也喜歡跟著媽媽到鄰里家喊聲：「爺爺奶奶新年好」、「新年健康」，再叩個頭；隨後，我們小伙伴就拿著壓歲錢去買鞭炮、在地攤上買小人畫片。一聲「新年好」，為我們帶來了歡心。

我們那條小巷是大巷子裡的小巷子，也就是大巷子裡的一條小小支巷，巷子的盡頭是一片桔林，坡下是沈從文筆下的沅水河。新年來了，小巷人家習俗初一不動灶神爺，我們年三十就把灶神爺身邊的大水缸挑滿水。一家一戶，挑著木桶，沿著桔林間的小道下河，走上那搭在水中的石頭橋，挑一擔清澈的沅水倒在水缸裡，也挑回過年的故事。

我們小巷人家喜歡聽歌，在還沒有收音機、電視機的那時候，我們經常聆聽沅水河上的高亢號子。夜風吹來，從停靠在河畔的一大片木排上，飄來排古佬的菜飯酒香。他們為了養家餬口，在木排上過年，高舉酒杯，相互祝賀「新年好」，那似遠而近的聲音，在小巷的上空悠悠回響。

有外面來客說我們是「小巷深處人家」，我們感謝客人給了這詩意的稱呼。小巷裡住著二十多戶，都是民國時期的兩層樓老屋連在一起；有的幾家共用一條通道、一個大廚房，樓上樓下，左右鄰里，出門進門，大家天天見面，小孩子們天天在一起玩。每年過年，大人帶著小孩，相互串門說聲「新年好」；也有的小孩打開那萬字格窗戶，對著鄰里的小樓窗格大喊「新年好」。熱熱鬧鬧的拜年祝福，在小巷深處的歲月裡沸騰著。

五○年代初，有一年大雪紛飛，農曆二十八那天上午，遠處就傳來了一陣陣鑼鼓聲，接著是鞭炮聲進了巷口，一支十多人的隊伍，前面高舉著「慰問光榮軍屬」的紅布橫幅。我們小巷深處，我家和另兩戶都是軍屬，慰問隊伍裡抬著四、五斤一條條的新鮮豬肉和大條鯉魚，魚肉上面貼著長條紅紙。

隊伍離我家門不遠了，聲聲「拜年，拜年，新年好」的喜氣，喚來了很多人的羨慕。這時，我只見媽媽高興得拍著雙手歡迎。又是一陣鞭炮，幾個人從抬著的木槓上拿下兩大塊豬肉和魚，送到我媽媽手中；其中有個穿灰色中山裝的幹部，說是代表鎮政府慰問隊，給了媽媽一張閃著紅光的硬紙，那是我們學校手工勞作課剪紙用的蠟光紙，上面寫著「光榮軍屬慰問信」。

那年我已讀小學三年級，認得了很多生字，我拿過慰問信，面對身邊的許多小伙伴，一個一個字地讀著信上的第一行：「新——年——好——」。接著，小伙伴們也歡呼著「新年好」，小巷裡問好聲經久不息。

大年初一，大雪不停，我們小巷人家就開始串門了。媽媽帶我去的第一家，就是住在對門的外婆。媽媽雙手緊握著外婆的手，說：「新年好，外婆長壽。」我傻傻地站著，媽媽拉著我說：「還不快過來，給外婆叩個頭，拜個年。」我立即跪下，給外婆連叩了三個頭，坐在籐椅上的外婆笑得連忙起身。可是外婆已年歲八十，三寸金蓮的小腳哪還能站起來？她只能彎著腰伸出雙手，連聲說：「好乖，好乖，莫要叩頭了。」

➤➤➤小巷深處新年好（下）