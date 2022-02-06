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《老照片說故事》初到米脂中學

文、圖／葉元凱
沿山坡修建的窯洞，一層比一層還高。
沿山坡修建的窯洞，一層比一層還高。

一九五五年在上海華東師大畢業典禮上，一位老師祝願我們能分派到陝西延安，後來我被陝西教育廳派到米脂，在延安的更北面，還要再坐一天汽車。

那年秋雨綿綿，陝西省內的公路被雨水沖垮，教育廳的人指點我們經山西前往，我們感到驚訝，本省不通要走外省。後來我們先在風陵渡過黃河，進入山西，坐窄軌的同蒲線北上；在軍渡再次渡黃河進入陝西，在綏德專區住了一周才去米脂。

到米脂中學門口，先看到一圈破毀的土牆中一個磚徹的門，上書「陝甘寧邊區米脂中學」幾個大字。我後來了解到，米中的前身是明朝建立的道觀，明末一度成了李闖王的行宮，因為他就是米脂人。二○年代，地方的有識之士利用道觀開辦現代的學校，現在道觀的一些建築成了省上的古蹟。

我首先感到興趣的是住窯洞，老師兩人一孔窯。炕邊有泥火爐，燒陝北盛產的煤炭，爐火通過炕底的火道再由牆中的煙道排出。冬天炕總是暖暖的，客人一來，先叫上炕把腳伸進褥子裡暖一暖。炕晝夜燒著，外出時把爐門只開一條細縫，使火力變弱，延長燃燒時間。我有一次忘了關爐門，炕過熱而引燃被褥，燒了個大洞。同窯的老教師說，初來的外地人總要燒壞一床被褥才記得教訓。

陝北糧食以小米、高粱為主，大米從外地運來，很稀少。我們南方人初到很吃不慣，同年到的一名蘇州小姐每餐對小米飯垂淚，校長吩咐灶上給她單獨蒸一碗米飯，但這不是長久之計。到了寒假，小姐棄職逃回蘇州，窯裡只留下一竹殼熱水瓶。

到了過年，會用一種黏性大的黃小米製成黃米糕，油炸作過年的食品。一九五八年大躍進前，雞蛋、豬牛羊肉時常可以吃到，糧食沒有定量，巴掌大的饅頭隨便吃。

初到時聽陝北話鬧了不少笑話。我操著上海普通話講課，課後徵詢學生意見，他們齊聲說：「一滿解不下。」我理解成「非常害怕」， 連忙說：「不要怕。」後來才知道，他們的意思是：「一點也聽不懂。」後來又聽別人說：「給我一張甜紙。」我又糊塗了，原來是要一張白紙，「甜水」不是放了糖的水，是清水。過了半年我才慢慢聽懂大概。            

學生住的窯洞沿山坡挖成，一排長約二百米，由坡底一層層上升，遠望如多層高樓。水房在最低處，有兩個工人成天從深井裡打水，供全校師生所需。

陝北知識女性少，我們高中是有文化的女青年集中地，來相親的人川流不息。學校領導關心我，經常對我說，看上哪個女生就直接明說，由他們出面促成好事，好讓我安心在陝北待一輩子。師生可以談戀愛成婚，這是陝北的特殊條件促成的，我因為和分在關中的大學同學關係有發展，就婉謝了。

我在米中教五十八、五十九兩屆學生的俄語，學生愛學我教的課，高考成績優良，不少人考入外語學院。陝北學生家庭成分好，多人畢業後成了駐外使館成員，有的翻譯俄文大部頭。他們的大幅照片掛在校史館裡，我與有榮焉。

一九五八年初我和老同學結婚，一九五九年暑假，馮校長主動向教育廳建議派當年的大學畢業生來代替我，放我離開陝北，到關中和妻子團聚。當年九月我離開工作四年的米脂中學，調到妻子的學校，一直工作到退休。我和妻子一輩子都把對我們有大恩的馮校長記在心裡。

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