回憶父親被捕前，其實是有得到消息的，可惜錯過了機會。當時蔴坡警察 局裡的翻譯員黃應瑞先生，租住我堂哥的金陵茶室樓上一間房，同我一層樓，我們很要好。有一天，他告訴我，「叫你父親趕快跑」，因為抓到一個游擊隊員說出藥物和急需品用車，運給游擊隊的是橡膠園負責人──我父親。我立刻告訴父親，他也向永復興公司辭職，可是公司老闆鄭天惠先生第二天開車來載我父親，我陪著父親在他車上，他苦苦哀求、死纏父親，開出工資加倍，說沒有人可代替。父親竟心軟，答應再幫他做幾個月，誰知一回去就被抓了，整個公司二百多人也統統被抓。全家的命運，從此萬劫不復。

父親有三兄弟，父親最小，大伯父是三兄弟的領頭人；他志氣很大，縱橫四海，做過多次生意，開過幾次咖啡店，都失敗了。每次父親給他的錢都有去無回，最後一次同父親拿錢開店，就是麻坡的金陵茶室，讓我在那裡讀書和當學徒，堂哥陳瓊標當老闆。

父親三兄弟沒有分過家，一九五○年，大伯父帶著一部分錢回海南島買地種植橡膠。結果解放後，大伯父被劃為華僑地主，在土改鬥地主時，他被綁在樹上給人鬥爭，還被人餵草侮辱。

二伯父長期住在新加坡 ，在阿拉伯街賣沙龍（馬來人服裝）。他曾回到海南島娶妻，二伯母在日據時期失蹤，他一輩子沒再娶。一九五四年七月，他和一名潮州婦人同居，我回國時經新加坡，特地去見他們，二伯母帶來一個女孩叫阿妹；我很珍惜和高興二伯父有一個家。

據說二伯父早年脾氣不好，堂哥瓊標小時候曾同他一起住，讓他照顧。有一次堂哥逃學，二伯父打他一個耳光，堂哥說耳朵給打聾了，造成了一輩子的隔閡。當我父母離開後，堂嫂似乎怕我長大後要占股份，因為父親給過他們很多錢；她先是對我百般挑剔，小事也大罵，大有把我逼走的架勢。父親知道後給二伯父寫信，二伯父從新加坡專程去蔴坡和堂哥理論，他們吵起架來、拍桌子，堂嫂哭鬧得厲害。我十分害怕和氣餒，第二天就離開，去別處投靠一名親戚。

父親是拾金不昧的人，日本攻打馬來西亞時，他在逃難路上拾到一個麵粉袋裝的金銀首飾，後來遇到失主，還給人家；對方感激涕零，和父親結成莫逆之交。對方說想與父親合作，在蔴坡開一家鋸木火鋸厰，父親拿出了好多積蓄投資 ；但世事難料，那位合伙人岑育文先生突然猝死，父親又被捕。多年後，我多次向其家屬要錢都落空，我回國後換堂兄去交涉，亦不了了之，不過我後來得悉，堂哥買了他們的橡膠園。

父親曾對我抱有很大期望。記得我去城裡讀書時，他曾用毛筆小楷寫了十條教誡給我，大概是舉凡帳房地方不要靠近；同大人說話，要站有站樣；該嚴肅時須嚴肅等規矩。我不知是收得太好而找不到，還是弄丟了，可惜啊，那是父親的墨寶。

父親還曾交給我一個玻璃瓶，裡邊裝滿了戰前的硬幣，是他從地裡挖出來、埋藏很久的。我當時還不懂他的意思，不時地拿幾個出來花用；中午放學回來的飯不好吃，就到馬來店、印度店去吃飯，不知不覺竟用掉了小半瓶之多。有一回，堂嫂在父親進城時告狀，說我放學後很晚仍不回家吃飯，不知去哪裡幹什麽了。父親知道我花了很多他的硬幣，忽然大為光火，抓起雞毛撢子就打我屁股，我哭得好厲害。那也是父親分別前給我最嚴重的一次教訓，但我相信之後他一定相當後悔，因為父親愛我。

年輕時心思總是放在虛無縹緲的未來，身邊實實在在的人事物竟不懂得關注和思考；對於父母的愛不知珍惜，做了很多無知的事，犯了許多不該犯的錯，慚愧無比。雖然二○○五年曾回鄉把父母的墓重新修過，但是我的虧欠是無法彌補的。時光一去不復返，老大徒傷悲。

➤➤➤愧對父親（上）