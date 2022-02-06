我在洛杉磯開中醫針灸診所三十多年，在這個全球娛樂中心行醫多年，常有影視歌星、社會名流、體育明星及富商巨賈來尋醫問藥，讓我經歷和常人不同的生活。

二十年前來過一個搖滾歌星，當時我並不知道他是歌星，姑且稱之為「萊恩」吧。萊恩大約五十來歲，長髮披肩，梳著有數十個小辮子的髮型。他皮膚黝黑，略微發福，在候診室裡填寫登記表時花了很長的時間，字跡寫得非常潦草，很難辨認清楚；從打扮看得出來，他是一個前衛的藝術人物。

我敲門後進了診室見到萊恩，首先聞到一種很強的氣味，好像是那種薰衣草精油的芳香味道。我並不討厭這種氣味，但和他面對面時多少有一點嗆鼻。握手寒暄後開始問病史，他的健康狀況不太好，患有各種各樣的慢性病，包括糖尿病 、心臟病 、高血壓 以及這些疾病引起的併發症，像末梢神經炎、視力下降和陽痿等。打脈看舌之後，按照中醫理論向他解釋我對他健康狀況的看法，萊恩聽到後頻頻點頭，完全同意我對他的診斷。然後告訴他治療方案，他對中醫的陰陽平衡、氣血運行、經脈臟腑、五運六氣的理論，似乎很理解和相信。

萊恩的頭髮頗多，他躺在診療床上時，髮辮遮蓋了他的脖子和雙肩，很難找到頸部的穴位。我用手把他的一根根小辮子推開，我的天哪！原來他頭髮裡灑滿了芳香精油，弄得我滿手都是油膩膩的，連針灸針都拿不住了。手上有油讓針在手裡滑來滑去，無法進針，我趕緊洗手後再戴上手套開始治療。三十分鐘後治療結束，他離開治療床後我又嚇了一跳，整個枕頭和床單油跡斑斑，還夾雜著染黑髮的染料。助理清理時很不高興，無形中增加了許多工作，按照現在的說法，他是個名副其實的「油膩男」。

下午我在辦公樓裡去洗手間時，碰到樓裡的維修工。他告訴我：「你有不少大明星病人。」我說我自己都不知道誰是大明星。維修工說：「今天上午到你診所的長頭髮小辮子，就是我最崇拜的搖滾歌手。」幾次治療之後，萊恩的癥狀有所緩解，他很高興。

一個周五的上午，萊恩又來了，這次頭髮和身上的芳香精油少了許多；治療完成後，他說好放鬆，感謝我後就離開了。那天晚上我在開車時聽新聞，播音員說，萊恩當晚在酒吧試圖性侵女孩子被逮捕。我聽後很震驚，一方面驚嘆中醫針灸真的很神奇，把他的陽痿治癒了；另一方面擔心我是不是為虎作倀，助長犯罪了？

忽然想起來，萊恩已經看診好幾次了，每次都說他的經紀人會幫他付診療費，可是從來沒有人打來電話，我只能自認倒楣。