一九六八年十二月二十一日，這一天改變了兩千萬中國青年學子的命運。當年的中國發出了最高指示：知青到農村再教育 。

於是那些年方十五、六歲，還沒長大的初高中學生紛紛奔赴農村邊陲地區：黑龍江、內蒙古、雲南、陝西、江西、安徽、吉林……，反正哪裡最艱苦，知青就去那裡。

上海姑娘小林跟隨同學一起到了淮北宿州農村插隊落戶。宿州是楚文化、淮河文化的發源地，兵家必爭之地：中國第一次農民起義，陳勝、吳廣就是在宿州揭竿；楚漢相爭，霸王別姬曾經在此上演；徐蚌會戰中的雙堆集之戰，國共兩軍即在此殊死拚搏。

然而到了七○年代的文革時期，此處農村幾乎赤貧，鄉民們在黃土地上刨食，衣衫襤褸，勉強果腹。一晃幾年，小林姑娘在淮北農村慢慢也服了性，衣著打扮、生活習性與當地老鄉打成一片。當地大隊書記的兒子早早盯上了她，軟磨硬泡下也就嫁了，結婚生子，長做淮北人了。當地農村習俗，沒有結婚的姑娘稱做黃花大閨女，最是金貴，一結婚後立刻掉價，等到生了小孩，無論多麼年輕都算「老娘們」，除了生娃、燒鍋、帶孩子，什麼都算不上。隨後，一同從上海過來的插兄插妹們先是上調工廠、讀書升學 ，後來政策允許全部返城，而小林因為與貧下中農結合，喪失知青身分，斷了回城之路。

有一天，鄉間小路上走來幾個衣著光鮮的年輕人，曲折打聽小林的住處。原來當年知青戶的同學回城後趁暑期之便，相約一起回故地重遊，順便看看老同學；尋找之際，猛然看到一個赤膊著上身的農村婦女，揹著一個光身子的嬰孩正在場地上忙乎。劈面之際，雙方都驚呆了：「這不是小林嗎？怎麼大白天光著上身，露著乳房？」小林看到幾個當年的同學，羞得揹著嬰兒轉身就走，赤裸的後背讓幾個同學呆立當場，久久無言。

當時的淮北農村實在窮，缺衣少食，當地爺兒們習慣天熱時打光膀，春秋一件褂子，冬天加一件黑棉襖。而女孩子只要一結婚，有了孩子就放開了，當眾哺乳，全無遮蓋。天熱時婦女們是可以不穿上衣的，晃晃悠悠，實在是極度貧窮所造成的陋習。

小林在農村結婚三、四年，入鄉隨俗，天熱赤裸上身，習以為常。自此知青同學們再也沒找過小林，小林更是斷絕了與大家的來往。落後教育了文明，想來真令人慨嘆。