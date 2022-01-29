我一直是比較幸運的，從小在家鄉安徽黟縣生活，除了長大後在外求學幾年，基本上沒有離開過家鄉。所以每逢過年，都不用體驗春運的交通壅塞、旅途勞累，就可以和家人一起過年。

我仍然記得父親那輛舊摩托車，在每年過年時載著我和母親到鄉下祖母家過年。父親騎著車，母親則坐在車尾，瘦小的我身穿厚厚的新棉襖，夾坐在中間；呼嘯而過的寒風被他們的身軀擋住了，我一點也不會感覺到寒冷。

大年三十吃完年夜飯，父親又會騎著車載我和母親返家。鄉間的土路又狹窄又顛簸，當時的我把這短途的騎行，當成是一次奇妙的旅程。

還記得當年我穩穩地坐在摩托車上，側頭看著前方遠處空曠處，城鎮就在稍遠處肉眼可見的地方。而在那裡，正在不間斷地燃放煙花，絢麗又奪目。父親若有興致，會把車停下來一起觀看，等一處煙花燃放完畢，再繼續行駛前進，成為我童年裡一段抹不去的回憶。

跟隨父母到同樣住在縣城的外祖父母家逗留片刻後，再回到縣城的自家處所，然後父親便開始著手他的過年儀式；他會把樓上樓下的燈統統打開，當地俗稱「發燈」。發燈是包括黟縣在內的古徽州地區年俗，即在大年三十這一夜，家家戶戶必須徹夜燈火通明，以期望家族人丁興旺，因為在徽州方言中，「發燈」與「發丁」諧音。然後一家人窩在客廳，烤著大火桶觀看春節晚會，餓了會添點零食。

接近初一凌晨，父親就會搬出年前置辦的煙花爆竹，拿到院子裡燃放。此時到了燃放煙花爆竹的高峰期，附近的人家差不多已是一片劈哩啪啦響聲四起，爆竹聲震耳欲聾，我則興奮得小聲尖叫起來。

初一一大早，父親起床時會將開了一夜的燈全部關掉，全家再次乘坐摩托車，啟程去大伯家拜年；大伯家離祖母家很近，都在一個村子裡的坡上坡下，只有咫尺之隔。一到大伯家，按照當地習俗，過年去親友家拜年，主人都會端出準備好的茶葉蛋給大家吃，大伯家的茶葉蛋是自家飼養的母雞下的土雞蛋 煮製成，我特別喜歡吃。

客廳的八仙桌上，通常會用大方格盤子裝滿當地的地方特產茶點，有千張酥、麻片糖、花生糖等，以招待嘴饞的小孩子，這也是當地過年的傳統。在黟縣的農村地區，過年還有許多流傳下來的風俗，比如殺年豬，把附近的親友招來，一起吃一頓熱熱鬧鬧的殺豬飯。

食桃是黟縣的特產，如今「打食桃」仍然是徽州鄉村的年俗之一。製作方法是用一定比例的大米和糯米先碾磨成米粉，摻入水和粉，揉成粉糰後，用桃形的模具打製成型；製成的食桃上面還有各種吉祥圖案，比如麒麟送子、壽星福星和元寶等。然後上籠蒸熟，再晾乾，最後在每個食桃上點上紅點，就製作完成了；紅點寓意喜氣，有紅紅火火的意思。軟糯的食桃蘸上白糖食用，味道會更佳。目前「打食桃」已成為黟縣當地「非物質文化遺產」的代表性項目。

關於兒時在黟縣過年的種種回憶，如同一幀幀黑白相片，至今仍芬芳心田。