兩間茅屋的油畫。

相冊裡有一幅「兩間茅屋油畫」的照片，每當看到時，都會思潮起伏。七年前深秋，在美國東部漫山遍野紅楓的季節，我和外子到閨密阿玲家中作客。阿玲住在一幢整潔、布置雅致的花園洋房，她的一雙子女皆學有所長，各自在外獨立成家，偌大的房子就只有夫婦兩人居住。大廳的牆壁上掛著這幅油畫，我不禁驚呼：「我們的革命根據地！」我們看著油畫，感慨萬千，青春的歲月，如影片般掠過。

我與阿玲相識於廣州三中，我們十三歲時都考進了這所廣州市的重點中學，並被編入了同一班。初中三年，品學兼優的阿玲一直是我們的班長，而且是我的好朋友。一九六四年，初中畢業，我有幸進入三中的高中部繼續學習，阿玲由於父親有歷史問題，無法升學。

單純的阿玲響應了政府號召，下放到番禺沙灣公社務農，生產隊給她在江邊搭了兩間茅屋，一間是臥房、一間是廚房。一九六六年文革爆發，學校停課，一九六八年全部中學生下放到農村或農場，我亦下放到東莞大朗公社務農。

一九七一年九月，有一天，我收到阿玲從沙灣寄來的信，叫我立即到沙灣找她。我趕到沙灣阿玲家，她告訴我，她和幾個男知青已準備了一艘草艇偷渡 ，但要等風來，暫時還不能行動。第二天，一名男知青（後來成了我的外子）來到阿玲的茅屋，說要起風了，明天出發，叮囑阿玲準備食物和水。

第二天中午，那名男知青又出現了，我和阿玲帶上做好的菜肉包和水，跟著他走到江邊，只見那兒泊著一條草艇，草艇上還有另外六名男知青。我們在夜色的掩護下，衝破封鎖線，掛上床單當成風帆，當太陽在海面上升起時，抵達大嶼山最南端的大澳。

抵達香港 後，我和阿玲在父輩朋友的幫助下，在銅鑼灣法國聖保祿醫院得到一份嬰兒房的護理工作，醫院包食宿，還有四百元的月薪。生活安定後，回首前塵，我倆皆感嘆命運的不可思議，我把阿玲居住過的茅屋稱為「我們的革命根據地」。

有一天，阿玲的妹妹給她寄來的家書中，夾有一張小小的兩間茅屋黑白照片，是一個生產隊的知青幫她拍的。相片拍得不好，模糊不清，但對於我們來說，是何等的珍貴。阿玲有一個同班女同學，她和她的男友也和我們同年偷渡到香港，男友很有繪畫天分，到香港後就替畫商畫油畫；這種畫師的工作收入很高，由於經濟充裕，他倆很快就結婚了。婚後，夫婦倆齊心合力，在家畫油畫出售。

阿玲婚後移民 美國前，把茅屋的相片拿給他們看，請求他們把相片中的圖像作成一幅油畫，然後把這幅油畫帶來美國。這位出色的畫師不負阿玲所託，完成了這幅獨一無二的油畫。阿玲離港後幾年，我也和先生一起移民美國。

多年後，當我們站在阿玲家的大廳裡，凝視著兩間茅屋油畫時，已是我與外子來美三十五年後的深秋。這兩間茅屋留下了我們青春的記憶，也是我與外子第一次見面的地方。我拿出相機，拍下了油畫的照片。往事並不如煙，阿玲說，她對子女、弟妹、弟妹的子女，以及來她家探訪的親戚朋友鄰居，都會告訴他們油畫中的故事。