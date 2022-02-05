《老物件情懷》俄羅斯娃娃

俄羅斯套娃。

兩位孫女跟著她們的父母來家裡探訪時，每次都將客廳玻璃櫥櫃的擺飾逐一搬挪至餐桌上，然後喜孜孜地找我陪她們扮家家酒。俄羅斯 套娃是她倆的最愛，這組套娃是由五層套疊的木質空心娃娃構成，經由工匠的雕刻和彩繪，使得這些娃娃呈現親切笑容。每當我看到胖嘟嘟的套娃時，都不禁憶起身型高大且微胖的伊蓮娜。

上世紀九○年代末，伊蓮娜攜兒帶女隨夫婿亞歷山大由俄羅斯來美開創新生活。之後，伊蓮娜與我在同一單位工作而相識，更因移民與家庭背景類似而成為好友；亞歷山大則在同一機關另棟大樓的研發單位工作。

某天，伊蓮娜送我一組俄羅斯套娃，告訴我Matryona是常見的俄羅斯女性名字，有「母親」的含義。她並教我一層一層地轉開娃娃，直至轉見最小的娃娃時，可向它許願，再將娃娃由小到大一一轉緊，放回到最大號胖娃娃的肚內；她說套娃在俄羅斯象徵幸運與圓滿，又名「許願娃娃」。

伊蓮娜喜愛閱讀與求知。她羨慕我在美的學歷與職務，雖然她在俄羅斯擁有物理碩士學位，也想在公餘時間利用公費進修取得美國學位，以利日後升遷。當忙碌的伊蓮娜通過數項考試、取得研究所入學許可時，一向身體健康的亞歷山大不幸罹患腸癌，使她不得不暫停追夢，轉而協助夫婿抗癌。

在抗癌過程中，堅強的亞歷山大趁著赴海外參加學術研討會時，繞經莫斯科探望並安頓年邁獨居的老父入住一間完善的安養院。為避免日後伊蓮娜有老房和舊車維修的困擾，亞歷山大在機關附近社區訂購一間正在建蓋的新屋，又給她買了一輛新車。鮮少休假的亞歷山大還帶著伊蓮娜搭乘遊輪去加勒比海度假；夫婦倆飛赴日本參加兒子的婚禮；亞歷山大邀請夫妻雙方的親朋好友們，齊聚一間豪華餐廳為伊蓮娜舉辦一場令她驚喜、溫馨且感人的五十歲生日宴。

病末時，鶼鰈情深的兩人更是珍惜艱困的最後時光，一切依早先的安排進行，最終安息於自選的墓園中。

伊蓮娜剛從喪夫之痛走出時，她的女兒因公司裁員而失業，女婿因而兼職晚班。伊蓮娜為幫助女兒能回校深造再就業 ，於下班後駕車往返女兒家中照顧兩位外孫，她女兒亦不負所望，畢業後找到一份理想的工作。伊蓮娜欣慰地對我說：「此生犧牲自己的夢想，成就兒女的幸福人生，是值得的。」

伊蓮娜熱心環保，經常收集同事們廢棄的鋁罐，拿到超市換取現金做單位採買咖啡 的基金。她邀我去新居玩，見她家前院草地上豎著一個小書箱，她將自己閒置的書籍供人自由拿取或「以書換書」共享好讀物，藉以推動整個社區閱讀風氣。

在我心中，甜美的伊蓮娜永遠是洋溢著正能量與滿載母愛的巨大套娃。