記得幾年前的一個冬日，我去九龍開發區找工作，面試 後等車回家，好半天都等不到車。我焦急地站在公交站點東張西望，看見一輛紅色機動三輪車駛來，立即伸手招呼：「師傅，能否載我一程？」開三輪車的是一個高個子的年輕人，偏瘦，話不多，三十歲不到的樣子。他停下來，用外地口音招呼我坐在他身後，一再要求我坐穩了才啟動。年輕人把我帶到去市區的路口後又返回園區，分文未收，著實令我感動。

早晚的太陽，低眉順眼，紅通通的像個小燈籠，掛在地平線的防風林上。一周後，我正式去園區一家企業上班，上班單程要騎半個多小時的電瓶車，每天在路上花掉一個多小時。郊區沒有高樓阻攔視線，見得最多的是上下班日出日落的景象。一開始我還有些激動，因為我生長在山區，太陽升得遲落得早，不耀眼的紅日難得一見；不過時間長了，司空見慣，便不覺得有什麼特別好看的，紅日在我眼裡逐漸歸於平淡。

一日，路過一個綠植園，看見一個熟悉的身影，腦子裡一閃，忽然記起來，是那個曾經用三輪車載我的年輕人。天天經過這裡，綠植園並不大，種植著石楠、欒樹、鵝掌楸等一些園林樹木和各種苗木與花卉。當我走進去，年輕人也記得我，簡短幾次交流後，他自我介紹姓袁，山東人，是黃山學院第一屆園林系畢業的大學生，想用所學知識在園林領域創造一番事業。「當然，很不理想。」他搖搖頭說，「純粹是混日子」。

我好奇地問，「你的合伙人呢？」小袁沉默了好一會，沒有說話。後來聽附近的菜農說，小袁畢業後，與同學霞一起創辦這個綠植園。因為霞喜歡玫瑰花，小袁想用實際行動來感動女孩，承包了郊區的土地，全部用來種植玫瑰花；但霞還是走了，留下小袁獨自經營。因為種植玫瑰花的技術和效益不好，小袁後來改種當地園林緊俏的石楠、黃山欒樹等樹種，綠植園才勉強維持下來。

第二年，小袁的綠植園來了一個女孩，據說也是大學生，他們兩人一起努力，將綠植園經營得越來越好。精采故事只存在於小說 中，大部分人的一生都很平淡，小袁和這個女孩，也許就這樣守著綠植園，平平淡淡的過上一輩子。我偶爾會聽見綠植園裡傳來熱鬧的聲音，那八成是小袁的同學來了，或者是他女友的同學來了；仔細辨認，聽得出來，他們一邊吃吃喝喝，一邊說著在黃山學院讀書的時光，大家都很開懷的樣子。

空曠的郊外，一輪紅日，玫瑰花一樣綻放；有時候我會掏出手機 拍張照，或者就站著凝視紅日，感覺紅日也在凝望我。

世間的愛，應該是可以互相對視的。