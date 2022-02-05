我與父親相處時間不長，自我十四歲離別後，就沒再見過面。

我的家庭是馬來西亞華僑，父母很愛我，從小送我去城裡讀書。我父親陳煥運先生，是在蔴坡永復興橡膠園任職多年的主管；因為英國當局頒布「緊急法令」，父親被控涉嫌馬來亞共產黨的事，一九五○年被逮捕，關入柔佛州 新山集中營。

一九五一年我和母親去探望過一次。那時候我初懂英文，母親在集中營看見一名白人高級警司，叫我同他要求釋放父親，我上前跟那警司說：「請讓我爸爸回家。」他摸摸我的頭，抱歉地說，那不是他能做到的事。

一九五二年，被囚禁兩年後，父親被驅逐出馬來西亞，返回中國。全家受牽連，母親、弟妹連我也被捲入，蔴坡福利部（負責人鄭明旺先生）把我們集中在一起，連同行李用卡車從蔴坡專程送往雪蘭莪州毛立鎮的家屬集中營去等候船期，準備與父親一同在吧生港碼頭乘船離開馬來西亞。

在臨近離境的千鈞一髮之際，拯救我免被驅逐的行動取得成功。因為我是英文學校學生，住在蔴坡，沒與父母住在一起；在學校和堂哥均出面證實和擔保之下，福利部有關部門終於網開一面，徵得英國政府當局批准，讓我留下來，並在正要上船前一刻，釋放我回蔴坡。我與家庭分別了，從此之後，直至父親於一九五八年在海南島與世長辭，我都沒再見過他。

父親所受教育不深，但能文會珠算，因此長期在擁有二百多員工的膠園擔任管理職務，收入頗高，家中生活優渥。父親負責管理膠園營運，包括每天橡膠生產的處理程序；管理每月定時的出貨，保持與城裡公司的聯繫及匯報，負責頒發工資，購買生產必須品和工具等。每當學校放假、我返家時，父親常常叫我幫他抄寫或填表格，是一些英文人名和生產數字；那時我還只是英文三年班學生，父親很高興我能辦到。

如果父親同我一起去芭莪鎮或回家，就讓我坐在他的脚踏車橫梁前，路上我唱著剛在學校學會的歌，他聽了會很開心地呵呵笑。當有車輛經過時，我告訴他車牌上的英文字母表示的是州名，如J是指柔佛州（Johore），M是指馬六甲（Malacca），他十分驚奇地誇我懂得很多。其實後來回想，我是猜測的，到底對不對我也不知道，但是父親聽了就是很開心。我讀小學的時候，他就為我買自行車，後來又以我的名字在芭莪鎮購買了一間店鋪供出租。一九五四年，我回中國升學 ，以一年不到的租金廉價賣掉，當時收到的二千六百多元完全用做回中國的盤纏，一分都沒有寄給父親。

回中國升學時，我幫助一位朋友同行，他叫陳祥銘，我給他買船票，他幫我帶東西：一台德國相機、一輛自行車；到中國後賣給海關，錢歸我，海關那時候會付高價。當時新加坡到香港船費一百三十元，一部自行車二百元左右，德國生產的好相機也才三、四百元。所以剛到上海，我有很多錢可花用，那時候都說十五元就可以活一個月，可是誰又能那麽節省啊，我大概兩年多就花光了，開始申請僑生助學金。

回中國後，我沒給父親寄過一點錢，因為回國時我沒有問過他和母親，怕他們不同意，更怕他們罵；回國和賣房子的事，我也自做打算，未曾徵求他們的同意。記得父親在我回國後，還曾從海南島寄錢給我。

唯一能自我安慰的一件事，就是在回國前，我曾在芭莪附近一家澳洲 財團的橡膠園裡，擔任財副幾個月。一位遠房親戚是該膠園澳洲主管的廚師，我在他那裡小住幾天，偶遇主管澳洲籍夫人，用英語與她交談；她驚奇於我會說英文，當時我離開了學校，她詳問廚師後，囑咐她丈夫給我一份工作。她丈夫真的讓我擔任管理員實習生，管理幾個施工隊，如除草、排水開溝、清理倒樹、報告工程進度、記錄每天所作的視察巡邏等事，並發了一本厚厚的本子給我。

當財副十分體面，每天坐主管的車上班，衣服燙洗得筆挺，短褲配童子軍長襪，吸引很多目光。副經理是印度人，因為我是主管聘請的，他特別給面子，常常開工前帶我到他家中，先吃印度早餐；他對我的訓練也十分認真，讓我進步飛快。其他施工隊隊長也十分客氣，逢迎有嘉，工作很快樂。

頭三個月，每月有三百七十元薪水，最初我每月寄給父親二百元，寄到海南島鄉下。我懂中文，因為我上過中文夜校，父親收到錢高興得不得了；他來信說，讀了我的信後，母親激動，淚流滿衣襟。可惜只堅持不到一年，我就辭職離開橡膠園，隨潮流回中國升學了。

➤➤➤愧對父親（下）