袁世凱像背嘉禾銀幣。

新冠疫情 爆發，到處封城，在家整理舊物是很好的消遣。在我的寶物盒中有兩枚袁大頭銀元，小時候把玩過，記得當時大人們講述如何分辨銀元真假，那來自生活經歷的故事，我們聽得津津有味。後來又在民初背景的影視作品裡，見過劇中人物輕輕掐住銀元中心，用力一吹，然後迅速放到耳邊，如果能聽到顫音，就是真銀元，我的童年對於袁大頭有抹不去的印象。

銀元是得自父親的紀念物品，有些年頭了，這是父親當年到台灣時，懷揣的少數物件之一，記不清是何時放在我的寶物盒中。我的兩枚袁大頭，一枚是民國三年出品的，另一枚則是民國九年鑄造的，疫情中拿出來把玩，回憶往事，也順便複習一下那段歷史，並了解袁大頭銀元目前在收藏界的價值。

銀元的正面圖案為袁世凱戎裝側面像，反面是兩株交叉稻穗，中央有「壹圓」的字樣，正式稱呼應為「袁世凱像背嘉禾銀幣」。

滿凊末年到民國初年，時局混亂，以袁世凱為首的北洋政府，與以孫中山為首的國民政府形成南北對峙，後來袁世凱與南京國民政府達成協議，願意敦促清帝遜位，並承認南京國民政府，以換取總統的寶座。

就在袁世凱一步一步兌現他的承諾之後，孫中山先生辭去臨時大總統的職位，由袁世凱於一九一三年十月十日就任中華民國 第一任大總統。

袁世凱就任大總統期間，為了提高自己的統治地位，也因為當時流通貸幣十分複雜，中外貨幣 在百種以上，規格不一，折算繁瑣，決意鑄造發行全國統一的貨幣。因為是紮紮實實的「銀」元，最為一般民眾接受，不受政權更迭以及戰火頻仍的影響；即便袁世凱本人於一九一六年病逝，但是袁大頭銀元絲毫不受影響，繼續存在，在抗日戰爭前廣泛流通，後來也長期存在。

袁大頭見證了近代中國從帝制演遞至共和的那一段進程；而在我手中的這兩枚銀幣則見證了父親離鄉背景的悲歡歲月，見證了父親心中的「他鄉」漸成「故鄉」，而「故鄉」終成了「他鄉」。對我而言，銀元代表世代的傳承，以及父母對子女的愛與期許，這兩枚銀元早已超過它的現世價值，是我的傳家之寶。