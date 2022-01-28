天津的大年初二，女兒一家都要回娘家給父母拜年，當天去當天回，再忙的姑爺也要到岳父母家露一下臉。人們說初二是「姑爺節」，一點也不誇張。

我一九八二年結婚後，先生每年都把初二回娘家當成大事。那幾年單位過年發年貨，雞鴨魚肉、蔬菜水果都發過。我和先生在同一個單位，分到年貨立刻送給婆家和娘家，娘家總比婆家多。

年貨歸年貨，初二回娘家不能空手回，初二一早我就起床了，盯著不知看了多少遍要送給父母的拜年禮，生怕比姊姊準備的還少。先生則是裡外都換上新衣服，並穿上新襪子、新皮鞋讓我過目；我從上看到下，笑了，初二這一天，先生最有精神了。

我們都是早上九時一過，就帶著女兒出門，馬路兩側便道都是小攤，賣水果、點心、湯圓、菸酒、燒雞、醬貨應有盡有；鞭炮聲、吆喝聲不絕於耳。

我們搭上一輛出租車 ，我和孩子坐後面，先生領隊似的坐在前面。

每年都是姊姊一家先到，接著哥嫂一家三口也回家了，桌上的年貨盤子擺得滿滿的，花生、瓜子、松子、栗子，還有紅棗、黑棗、柿餅，一年比一年豐盛。

爐子上蒸著兩個姑爺最愛吃的扣肉和四喜丸子，還炒了一大桌子菜。父親一輩子滴酒不沾，桌上擺著酒瓶；無論父母怎麼說，兩個姑爺在我家從不喝酒，只是吃菜、說話。晚飯後，母親怕走晚了孩子著涼，催我們趕緊回家。

各家姑爺們像商量好似的，幾乎都在那一個時間出來了，簡直是姑爺大遊行 ，公交車站排著長長的隊伍。

女兒剛上小學那年我記得最清楚，我們剛攔下一輛出租車，突然間，有一家三口擠了過來，裹著小被的孩子在婦人的懷裡哇哇哭，男的伸手直向我們敬禮，我先生幫忙拉門：「你們上，我們等下一輛。」

司機一句話把我們都逗樂了：「從南京到北京，咱天津的姑爺最雷鋒。」看不見吵架的，也沒撒酒瘋的，誰也不在姑爺節丟人現眼。

如今的初二路上，仍然是那麼熱鬧擁擠，滿街擠滿私家車，四通八達的地鐵 人潮也眾多。三十年前的姑爺們，現在都老了，半年前就在餐館訂好桌，款待他們的姑爺。