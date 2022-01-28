我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

大年初二姑爺節

王世云

天津的大年初二，女兒一家都要回娘家給父母拜年，當天去當天回，再忙的姑爺也要到岳父母家露一下臉。人們說初二是「姑爺節」，一點也不誇張。

我一九八二年結婚後，先生每年都把初二回娘家當成大事。那幾年單位過年發年貨，雞鴨魚肉、蔬菜水果都發過。我和先生在同一個單位，分到年貨立刻送給婆家和娘家，娘家總比婆家多。

年貨歸年貨，初二回娘家不能空手回，初二一早我就起床了，盯著不知看了多少遍要送給父母的拜年禮，生怕比姊姊準備的還少。先生則是裡外都換上新衣服，並穿上新襪子、新皮鞋讓我過目；我從上看到下，笑了，初二這一天，先生最有精神了。

我們都是早上九時一過，就帶著女兒出門，馬路兩側便道都是小攤，賣水果、點心、湯圓、菸酒、燒雞、醬貨應有盡有；鞭炮聲、吆喝聲不絕於耳。

我們搭上一輛出租車，我和孩子坐後面，先生領隊似的坐在前面。

每年都是姊姊一家先到，接著哥嫂一家三口也回家了，桌上的年貨盤子擺得滿滿的，花生、瓜子、松子、栗子，還有紅棗、黑棗、柿餅，一年比一年豐盛。

爐子上蒸著兩個姑爺最愛吃的扣肉和四喜丸子，還炒了一大桌子菜。父親一輩子滴酒不沾，桌上擺著酒瓶；無論父母怎麼說，兩個姑爺在我家從不喝酒，只是吃菜、說話。晚飯後，母親怕走晚了孩子著涼，催我們趕緊回家。

各家姑爺們像商量好似的，幾乎都在那一個時間出來了，簡直是姑爺大遊行，公交車站排著長長的隊伍。

女兒剛上小學那年我記得最清楚，我們剛攔下一輛出租車，突然間，有一家三口擠了過來，裹著小被的孩子在婦人的懷裡哇哇哭，男的伸手直向我們敬禮，我先生幫忙拉門：「你們上，我們等下一輛。」

司機一句話把我們都逗樂了：「從南京到北京，咱天津的姑爺最雷鋒。」看不見吵架的，也沒撒酒瘋的，誰也不在姑爺節丟人現眼。

如今的初二路上，仍然是那麼熱鬧擁擠，滿街擠滿私家車，四通八達的地鐵人潮也眾多。三十年前的姑爺們，現在都老了，半年前就在餐館訂好桌，款待他們的姑爺。

租車 遊行 地鐵

上一則

克雷塔羅古城的單人旅行

延伸閱讀

迎春接彩亞裔年宵會法拉盛舉行 首日逾千人參與

迎春接彩亞裔年宵會法拉盛舉行 首日逾千人參與
威善高提案 倡12歲以上青少年疫苗接種自主權

威善高提案 倡12歲以上青少年疫苗接種自主權
聯調局結案 佛州男生前筆記本 坦承殺網紅未婚妻

聯調局結案 佛州男生前筆記本 坦承殺網紅未婚妻
佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

熱門新聞

黛安／圖

不要羨慕別人的成功（上）

2022-01-23 02:02
黛安／圖

不要羨慕別人的成功（下）

2022-01-24 02:02

李氏蒙古烤肉

2022-01-24 02:00

如影隨形的壓力

2022-01-23 02:01
倩華∕圖

蘭希大姊

2022-01-22 02:02

苦鬥租霸

2022-01-21 02:01

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些