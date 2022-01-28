年糕是許多人過年鍾愛的美食 ，有「年高」長壽和逐年升高的吉祥含義。小時候每到過年，媽媽總會派我們拿糧票到附近的糧店買年糕，為新春佳節補足皆大歡喜的祈福美食。那時年糕尚屬配給供應，每戶可買的數量有限。

買回來的長條狀年糕，每根大約一個手掌長，寸把寬，厚度則如指節的高度。廠家生產的潔白年糕一般總是四根並列，然後呈井字形縱橫交錯堆積，捧回來放於桌上就像小孩玩的積木一樣；如果堆積時間長了，年糕會互相貼緊，把它們掰開來得花點力氣。

年糕基本上由白淨大米磨粉製成，並不很黏，但燒熟後會變得鬆軟可口、富有彈性，耐人咀嚼。母親會讓我們幫她把年糕切成片，然後跟肉絲加黃芽菜或是碧綠生青的塌棵菜一起放在鐵鍋裡炒，炒軟後端到桌上，就成為色香味俱佳的肉絲黃芽菜（塌棵菜）炒年糕，看上去悅目誘人，吃起來津津有味。不過，炒年糕一般不是單獨吃的，因為那時糧食供應緊張，所以總要和著稀粥或泡飯一起吃，把炒年糕既當飯又當菜。

年糕切成片後，需浸泡在水中以防變硬，但有時母親會特意分出一些年糕片，把它們曬乾後變成年糕乾，日後可隨時拿出來煮了吃，取其方便之利。到春秋季節，弄堂裡來了串街走巷的爆炒米花小販，母親會拿出一些珍藏的年糕乾讓小販爆成蓬鬆蹦脆的年糕乾片，爆時還加入一些白糖，從爐膛裡倒出來後不僅體積脹大，味道微甜，而且入口即碎，成為我們小孩爭相搶奪、可抓在手裡慢慢享用的珍貴零食。

不過，年糕裡最好吃的當屬「糖年糕」，那可是用純糯米粉做的，多半還加上紅糖、紅豆以及紅棗片等香甜佐料，再拌上大量香油，拿在手上總覺得滑膩膩的；所以方塊狀的糖年糕總是用透明玻璃紙包裝，要到轉角路口的南北貨食品店才能買到。

糖年糕由於工序較多，製作考究，吃起來甜蜜上口，價錢自然要高些；但母親每年總會買幾塊回家，切成片後再放到鐵鍋裡用油烘烤，使它們變得香糯軟韌，直把我們幾個小孩子看得饞涎欲滴。

與年糕稍異的是，我家的年貨裡每年必定還有一種用粉紅色薄紙包裝的長條「雲片糕」。據說，雲片糕之名竟還是當年乾隆皇帝下江南，在一個私宅中品嘗後雅興大發，親自賜名。

無可否認的是，皇上的觀察力確是明察秋毫，每一片雲片糕只有刀片般大小，薄如樹葉，又色澤潔白，誠如雲片或雪片。它由糯米粉加白糖、芝麻、豬油以及果仁等糅合做成，質地滋潤細軟，能久藏而不變硬燥。倘若用手撕下一片送入口中，你能感覺到它如雪花般逐漸溶化，品嘗到清脆細膩的甘甜滋味，十分享受。

我的父母後來隨我們來到美國，每次回國探親都會設法從上海買些雲片糕帶回來美國繼續品味，足見他們對此糕的垂青程度。何況，中國著名的古典小說 「儒林外史」對雲片糕也曾著墨描寫，只是並非寫它如何好吃，而是寫了個奸詐的嚴貢生以雲片糕來訛詐他人的離奇故事。

那麼，年糕是不是只在過年時才可被饕餮者果腹呢？其實不然。上海市中心雲南路上有一家名喚「鮮得來」的小吃店，它營銷的排骨年糕遠近聞名，而且是全年供應，風雨無阻地款待食客。我成家後住在人民路，離「鮮得來」只消十幾分鐘步行路程。有時晚上工作晚了肚子餓，我就會與妻子去「鮮得來」尋香買鮮，記得一盤盛在小碟子中的排骨年糕是二毛錢左右，價格挺公道。

「鮮得來」排骨炸得恰到好處，不老也不軟，外表看上去澄黃一片，表皮下的豬肉依然酥軟細嫩，加上鹹淡適宜，口感極佳；年糕則比糧店賣的要短小和平薄，裡面似乎還摻合了糯米粉，所以特別酥軟。

年糕是整條在大鍋中煮熟，整條裝盤，表面塗著多汁的甜麵醬，吃起來讓人直呼非「鮮得來」不可。

既已到雲南路，就不可不提馬路上的「小紹興」雞粥店，同樣是一家名聲鵲起的小吃，它的雞粥用純正三黃雞（即羽毛黃、爪黃、喙黃）熬製的雞湯煮成，其味道之鮮美，幾乎到了無法言語形容的地步。它所供應的三黃雞白斬肉，切成小塊擺在盤子裡，蘸一下醬油後下肚，美味停留在舌尖，直叫人不忍放箸。

來美國後我常常納悶，怎麼就再也吃不到像小紹興雞粥店那樣醉人心脾的雞肉和雞粥了呢？難道中美兩國的肉雞真的有雞肉和雞肋之別？

記得相聲大師侯寶林曾在一個段子中，把三國時老黃忠自謂「老邁年高」的唱詞戲謔地篡改成「老賣年糕」，引得聽眾捧腹大笑，也從側面印證年糕和年高的相關連繫。如今本叟亦年事已高，雖從未涉足賣年糕之舉，然嗜愛年糕之心卻從未消退，真盼望能重回雲南路，再嘗那膾炙人口的排骨年糕。