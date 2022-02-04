《老照片說故事》懷念上海的泡飯

上海泡飯和小菜。

說到早點，每個城市都有自己的特色。上海有海納百川之說，所以早點花色繁多，集江浙准魯徽等各地的早點，大大滿足各地來客的需求。但就本地的早點來講，有上海著名早點之稱的「四大金剛」是大餅、油條、豆漿和粢飯糕，這是經濟實惠又不失營養美味的點心，也是勞工 階層及學子們的首選，將此比喻成金剛，意即與其他早點相比，能立於不敗之地。

但是身為千家萬戶的普通上海市民，最常用的早餐那絕對是泡飯；因為簡單快捷又實用，泡飯能從講究實惠的上海人中，深入到千家萬戶的普通家庭並不奇怪。所謂泡飯就是把隔夜的剩飯放在碗中，再用熱開水一沖，就是泡飯了。泡飯又分為兩大種，由純米飯沖泡的稱為白泡飯；在米飯中加上隔夜的剩菜一起沖泡，叫菜泡飯。

吃泡飯講究的是配菜，講究精緻的上海人在這方面更是各顯神通。文學家梁實秋在「雅舍談吃」的文章中，有寫過在上海朋友家吃泡飯的體驗，對於拿裝有醬瓜、乳腐、油炸花生及皮蛋四個小碟招待客人吃早飯的上海人，頗有嘲諷的意味。其實對上海人來說，這樣的泡飯四小碟絕對是中等的水準了。

記得我們家那時的泡飯配菜，常備的是乳腐和什錦醬菜，乳腐有白乳腐及紅乳腐兩種，比較高檔的是甜味玫瑰紅乳腐，上面再淋上麻油是專為父親準備的；什錦醬菜則是由醃製的紅、白蘿蔔絲拌合而成，在醬園可以零買，五分錢可以裝滿一小盆。

上海人稱油炸花生為油汆果玉，並不是每天都有；那時三分錢一根的油條，向母親要一毛錢去買幾根熱油條來配泡飯吃，是一件開心事。到廚房拿根竹筷到早點攤，買了炸好的熱油條用竹筷穿過提著，快步回家後把油條切成見寸長的段子，盤裝後配上一小碟醬油，那是屬於「改善生活」的美味了。

夏天新鮮鹹鴨蛋上市，菜場有現成的，論個賣；洗得雪白切開二半的樣品，露出鮮紅冒油的蛋黃。買回家後把一顆蛋一切為四，分而食之。此外還有皮蛋，這又更講究了，倒點醬油醋，加少許白糖再淋上點麻油，這是一般殷實人家的選擇。

上海人吃泡飯的小菜花色繁多，因家庭條件和地方籍貫不同而各顯神通。經濟條件好一點的，常有鹹蛋、皮蛋、肉鬆、乾煎帶魚、蝦皮等當小菜。

肉鬆的口味又分為普通肉鬆與福建肉鬆，後者帶點粉色並略有甜味；在南貨店裡是按斤兩出售的，買幾毛錢肉鬆，店伙計秤好後，會把它折成三角形小紙包給你。

上海的寧波人很多，他們有自家特色的泡飯小菜，如黃泥螺、蝦醬、臭冬瓜等是最愛；這些醃製品的特點是超級鹹，寧波人稱之為「塞飯榔頭」，意即十分下飯，有如用槌子把飯塞進喉嚨一般。菜泡飯是把隔夜的剩菜，如炒青菜，或香乾炒芹菜，或毛豆子炒鹹菜等，與米飯下鍋一煮而成，略帶鹹味的泡飯可以說是別有風味。

上海人對泡飯有種特殊情結，長期在海外的上海人回鄉探親，除了不忘大餅、油條之外，總要來一碗泡飯。

現在每天早餐吃的三明治，二片麵包夾著生菜肉片起司，總是千遍一律，既單調又乏味，這時就常會懷念起上海的泡飯。情繫所致，自己動手弄個四小碟小菜，加上一根油條，熱上一碗泡飯，邊吃邊回憶往日的口味，慰藉思鄉情懷。