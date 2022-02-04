由於父親的固執，先是造成弟弟的恐懼，接著使他心生叛逆，以致父子深陷僵局，漸行漸遠。至於弟弟就讀的學校，則一落千丈，由明星降到普通，最後只有太保太妹群聚的學校收容。弟弟的想法是，既然有家歸不得，索性放大膽，變本加厲在外遊蕩；但他仍然想念母親，有時深夜摸黑回來探視，不過因他個性倔強，從此寧可借宿同學家，甚或瑟縮於車站裡的冰冷水泥長凳上，絕不留家一宿。

正當他流浪之際，突然有一身著黑衣、身後還有幾個跟班的男人，伸出一隻他渴求的手，從此弟弟就步上不歸的江湖路。

尾隨著那黑衣人，走過好長一段路，這才來到郊區的一個獨幢大宅前停住，沒想到屋裡一群黑衣人突然聞報湧出，齊聲高呼「大哥好」，原來此人竟是著名幫派 的老大。

弟弟先從服侍所有人的小弟起步，由於他的勤勞和機靈，引起老大的注意，尤其經過功夫的切磋，更驚喜於他略懂拳腳功夫。最初，老大指派他小任務以作磨練，漸漸擔子愈加愈重，最後竟把他塑造成一個無情殺手。由於弟弟「屢建奇功」，再加上通過多次的忠誠考驗，終於成為老大倚重的左右手。

也許由於弟弟過於突出的表現，功高震主，老大開始忐忑不安，而且心懷疑竇，自認「臥榻之側，豈容他人鼾睡？」於是給予弟弟一個攸關幫派經濟命脈的極重要任務，亦即一樁為數一億元之巨的大工程投標。這也是幫派老大設的局，因為投標的勁敵，牽涉到弟弟血緣的軟肋。不過，弟弟卻因這一刀兩刃的詭異使命，導致他來到一生中的最重要轉捩點。

當弟弟帶著一班兄弟來到某建築公司喬標時，萬萬沒料到出面應付的人竟是久違的小叔。血畢竟濃於水，弟弟瞬即低頭脫口一聲「打擾」，隨之率眾退離。

弟弟深知幫規的嚴厲和無情，當他回去覆命時，頻頻自責自己的軟弱無能，同時表示再也無顏留在幫派。老大聞言大怒，想想一筆巨款已經泡湯，多年心血栽培的得力助手現在竟想拍拍屁股走人，豈能善罷干休。

於是老大輕蔑地丟了一把左輪手槍在弟弟腳前。弟弟明白這是幫規，彎腰把槍拾起，接著朗朗道：「感謝救我於漂泊，感謝多年的栽培，感謝前後賦予的重任，如今失職，慚愧無地自容，大恩大德容我結草銜環。」語畢舉槍朝太陽穴自轟，不料老大卻哈哈大笑，原來他沒裝子彈，接著豪邁地說：「好兄弟，有種，沒朝我開槍真夠義氣。走吧，不過要記住，這扇大門永遠是開著的。」

弟弟終於還是回家了，父親也因為浪子回頭金不換，不再生氣，但卻常常懊惱嘆惜，因為他心中最滿意的一塊璞玉，竟毀於自己的思想落伍。不過，弟弟也相當爭氣，後來因在美國拜師川菜名師，得其真傳，成為川菜後起之秀，並且自行創業，闖出一片天。

➤➤➤弟弟的江湖行（上）