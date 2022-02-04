來發和招弟，兩人來自淳樸的農村，是青梅竹馬的玩伴，長大後互有好感；直到來發接到兵單後，才向招弟表白，雙方父母同意兩人先公證，退伍後再請客。

來發服役期間，在伙房工作，有名來自唐山的老士官長張長生，家裡原是經營餐飲的，很喜歡這位樸實的莊傢人，遂將一些廚藝及大江南北的各式菜餚經驗和技巧，傳授給來發。招弟在家操持家務，白天上班，下班回家照顧雙方的父母，加上懷孕；雖然很累，可是因為對未來充滿憧憬，所以並不覺得辛苦，反而感覺很幸福。

來發終於退伍，因為家裡多了個孩子，工廠的收入不足以維持家計，考慮再三，在莊頭的空地上開了一家小吃店。小店開張兩個多月了，生意清淡，來發夫妻每天坐困愁城，惴惴不安，不知如何是好。這時士官長張長生突然來訪，原來這位單身的外省老兵也退伍了，他在台灣舉目無親，離開營區的第一站，居然是來探望這位小老弟。

來發夫婦熱情款待，感謝士官長在服役期間對他的照顧。談到近況，來發表示情況不佳，張長生表示如果需要，他願意留下來幫忙；來發夫婦本來心裡七上八下的，現在如同吃了定心丸一般的放心。

經過張長生研究，發覺鄉親們平時沒有外食的習慣，不過有很多迎神廟會的活動需要外燴，所以建議來發開始接辦外燴。外燴需要很多人手，張士官長幫來發訓練了許多徒弟，因為貨真價實、口味地道加上經濟實惠，很快就有了知名度。

生意漸漸興隆後，來發的行為就有些偏差了。他開始吃喝嫖賭，店裡不常去，加上士官長回中國探親，沒人約束他；不到一年，店收了，員工辭了，一切回到原點。

一天來發喝了酒，醉倒街頭，醒來時發現士官長在他身邊。他教來發，做生意要先學品德與誠信，後來在士官長的鼓勵和經濟協助下，來發的小吃店重新開幕了。

小店開張後，門可羅雀，等了三天，才來了第一個客人，是一名腦性麻痺的殘疾孩子阿明，為生病在床的父母買晚餐。付錢時，來發發現竟然是用手畫的鈔票，剛要發火，善良的太太招弟攔下說：「這是個可憐的孩子，父母又生病，我們就收下他的鈔票吧。」後來這個孩子常常使用手畫的鈔票來買晚餐，來發夫婦不計成本為他們配菜；不久，附近的鄰居們發現了來發的善舉，客人開始回流，小店的生意慢慢有了起色。

三年後，來發將小吃店遷至公路旁，開了一家較大的餐館，生意興隆。夫婦倆非常感謝鄉親們的支持和肯定，他們與廟方合作，照顧附近貧窮的家庭，提供二餐熟食；平日捐米，過年捐錢和棉被，張士官長也收到來發送的一大筆養老金，依依不捨地回老家安享天年去了。

來發的長孫是我的小學同學念生，看到阿嬤珠寶盒裡的手繪紙鈔，覺得很奇怪，忍不住問阿公：「手繪紙鈔是假的，沒有價值，阿嬤為什麼收藏在珠寶盒裡？」來發說這是老天派來考驗阿公的：「這是我們留給後代子孫們的遺產，不是財富，而是要留榜樣。做事先學做人，品德、智慧和善良並重；多做善事多助人，要惜福更要感恩圖報。」